Жертвами торнадо в американском Миссисипи стали не менее 23 человек. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
В результате грозы и торнадо, которые прошли 24 марта в американском штате Миссисипи, погибли по меньшей мере 23 человека, сообщило 25 марта агентство Reuters
. Число пострадавших исчисляется десятками, сотни людей остались без крова. Пропавшими без вести считаются четыре человека. Больше всего от стихии пострадал город Роллинг-Форк. Фото из пострадавшего штата опубликовало агентство ЕРА
.