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Жертвами торнадо в американском Миссисипи стали не менее 23 человек. Фоторепортаж

Вчера 22.34
В результате грозы и торнадо, которые прошли 24 марта в американском штате Миссисипи, погибли по меньшей мере 23 человека, сообщило 25 марта агентство Reuters. Число пострадавших исчисляется десятками, сотни людей остались без крова. Пропавшими без вести считаются четыре человека. Больше всего от стихии пострадал город Роллинг-Форк. Фото из пострадавшего штата опубликовало агентство ЕРА.
Теги: США, жертвы, торнадо, пострадавшие, Миссисипи, погибшие, пропавшие без вести, стихия
 

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