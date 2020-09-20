Кот бросился наперерез участникам стометровки

На результаты забега мужчин на 100 метров в рамках молодежных Балканских игр повлиял бездомный кот. Инцидент произошел 12 сентября в Стамбуле. Животное выбежало наперерез финиширующим бегунам, помешав некоторым из них. Видеозапись курьезного случая разместил YouTube-канал BeanymanNews.
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