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Опьяневшая от несвежих фруктов белка стала звездой соцсетей

Жительница США сняла на видео белку, которая съела испорченные груши и опьянела. Ролик набрал популярность в сети – за пару дней его посмотрели более 2 млн человек.

Опьяневшая от фруктов белка странно выгибалась и держалась за миску, чтобы не упасть
Опьяневшая от фруктов белка странно выгибалась и держалась за миску, чтобы не упасть
Скриншот: Taffin / Twitter

22 ноября в Twitter появилось видео, на котором белка, после того как наелась несвежих фруктов и опьянела, стала очень странно себя вести. Видео опубликовал пользователь Taffin.

На записи видно, что зверек странно выгибается и замирает. Чтобы не упасть, опьяневшая белка держится за край голубой мисочки, в которой находилась еда.

Видео стало очень популярным, его просмотрели уже более 2 млн раз и почти 11 тыс. раз репостнули.

Оказалось, что видео было записано американкой Кэтлин Морлок из Миннесоты. Она рассказала Daily Mail, что случай с белкой произошел, когда она решила вымыть свой холодильник. 

Женщина нашла у себя старый мешок с грушами, который решила скормить своей домашней свинке Гамлету. Однако он съел лишь одну порцию, а Морлок позже увидела белку, которая подобралась к грушам и украла одну. Женщина решила выставить все фрукты, чтобы прикормить зверька.

Когда белка вернулась, она вела себя очень странно. Тогда Морлок поняла, что, скорее всего, груши испортились и перебродили – глюкоза, фруктоза и сахароза превратились в спирт, из-за чего белка опьянела. Она выбросила груши и накормила зверька семенами и кукурузой – именно их она ела на том самом видео.

Теги: США, белка, фрукты
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