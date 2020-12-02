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В Баварии с вершины холма исчез деревянный пенис

На вершине горы Грюнтен (Бавария) несколько лет находилась двухметровая деревянная статуя пениса – ее подарили местному жителю на 18-летие, но решили поставить на горе, так как она не вписывалась его в сад. Статус стала местное достопримечательностью, однако недавно исчезла – вероятно, ее срубили.

Скульптура была установлена четыре года назад
Скульптура была установлена четыре года назад
Фото: Blaulichtreport Südschwaben/Allgäu / Facebook

В Германии с вершины горы Грюнтен (Бавария) исчезла деревянная статуя в виде пениса, сообщает 30 ноября местное издание Sueddeutsche Zeitung.

Необычная деревянная скульптура была установлена на горе четыре года назад, сообщает "Немецкая волна". Статуя стала местной достопримечательностью и, несмотря на специфичную форму, особых возмущений среди местного населения не вызывала. Однако новости о ней регулярно появлялись в СМИ – из-за того, что она часто падала. Предполагается, что виной тому местные коровы, которые терлись о скульптуру.

Sueddeutsche Zeitung отмечет, что эта скульптура была подарком одному из местных жителей на 18-летие. Но поскольку двухметровая фигура плохо вписывалась в его сад, то ее установили на соседней горе.

Теперь же статуя пениса исчезла. Судя по всему ее срубили – на месте, где она была установлена, обнаружены опилки.

Теги: Германия, Бавария, скульптура
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