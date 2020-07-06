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В Испании политик во время онлайн-конференции пошел в душ с включенной камерой. Теперь он уходит в отставку

Генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии в городе Торрелавега Бернардо Бустильо не считает, что должен извиниться за свое случайное появление голым во время онлайн-конференции.

Бустильо решил продолжить слушать выступление спикера и одновременно с этим пойти в душ
Бустильо решил продолжить слушать выступление спикера и одновременно с этим пойти в душ
Скриншот: Carles Enric / Twitter

Генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии в городе Торрелавега Бернардо Бустильо подал в отставку после того, как случайно забыл выключить камеру во время онлайн-конференции и пошел с ноутбуком в душ. Об этом 4 июля пишет The Independent.

Как отмечает издание, встреча началась в 8.00 и очень затянулась, так что Бустильо боялся не успеть на свою вторую работу инструктора по плаванью, а также отвезти дочь на занятия. Поэтому он решил продолжить слушать выступление спикера и одновременно с этим пойти в душ. Политик взял ноутбук с собой в ванную, но забыл выключить видеокамеру – в какой-то момент на видео видно, как он полностью обнаженный появляется в кадре.

"Скажи что-нибудь Берни. Скажи что-нибудь быстро, пожалуйста", – просила одна из коллег Бустильо, присутствующая на онлайн-конференции, но было уже поздно.

Видео с обнаженным политиком быстро распространилось в сети, из-за этого Бустильо принял решение уйти в отставку. Он отметил, что сожалеет, если его действия доставили кому-то неудобство, но не считает, что должен извиняться за это.

Теги: Испания, политика, отставка
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