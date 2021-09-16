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В Черноморске чиновница горсовета в образе балерины станцевала мэру "Лебединое озеро" на день рождения. Видео

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"Кристанова балерина и решила удивить меня своим мастерством", прокомментировал событие городской голова
"Кристанова – балерина и решила удивить меня своим мастерством", – прокомментировал событие городской голова
Скриншот: Думская Нет / YouTube

В Черноморске Одесской области в честь дня рождения мэра Василия Гуляева местные чиновники устроили необычное представление. Прямо в сессионном зале начальница отдела культуры городского совета Юлия Кристанова исполнила фрагмент балета "Лебединое озеро", сообщила "Думская".

День рождения мэра Черноморска был еще 3 сентября, однако выступление состоялось 15 сентября после завершения аппаратного совещания.

Еще одним героем постановки стало персонифицированное зло с темными крыльями и в маске чумного доктора. "Сохраняйте спокойствие, и все будет не очень хорошо, потому что подвалы, ливневки, канализации – это мои темные силы, которые разрушают город!" – заявил злодей. В итоге представления его "победил" именинник.

В комментарии "Думской" Гуляев заверил, что о представлении он не знал и такой подарок стал для него "приятным сюрпризом". "Кристанова – балерина и решила удивить меня своим мастерством", – прокомментировал событие городской голова.

Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что его подчиненная не перегнула палку и поздравление, по его мнению, было корректным.

видео

Видео: Думская Нет / YouTube
Теги: горсовет, Одесская область, чиновники, Черноморск, балерина, поздравление, балет, танец
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