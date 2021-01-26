Исчезновение самого богатого китайца в мире. Куда пропал основатель Alibaba Джек Ма

56-летний Джек Ма пропал почти на три месяца после достаточно жесткой критики в адрес властей Китая Фото: ЕРА

Что произошло

20 января 2021 года в Китае преподаватель английского языка Ма Юань выступил по видеосвязи на благотворительном мероприятии для сельских учителей. Фрагмент выступления длительностью меньше минуты опубликовало в соцсетях китайское государственное издание Global Times. И это произвело фурор в западных СМИ, особенно в деловых изданиях.

По данным агентства Bloomberg, 50-секундный ролик привел к всплеску на американской бирже, где акции одной из компаний мгновенно подорожали на 8,5%, а на гонконгской бирже выросли на 11%, добавив к рыночной стоимости компании около $63 млрд.

#Alibaba founder Jack Ma Yun @JackMa, the English teacher turned entrepreneur, met with 100 rural teachers from across the country via video link on Wednesday. “We’ll meet again after the * COVID-19 * epidemic is over,” he said to them: report pic.twitter.com/oj2JQqZGnI — Global Times (@globaltimesnews) January 20, 2021

Что это за преподаватель английского, одно появление которого приносит миллиарды долларов? Ма Юань больше известен миру как Джек Ма. Он – миллиардер, основатель гигантской платформы для онлайн-торговли Alibaba и самый состоятельный бизнесмен в полуторамиллиардном Китае. По оценке журнала Forbes, Ма занимает 17-е место в списке богатейших людей планеты, его состояние на начало 2021 года оценивалось в $61,5 млрд.

56-летний Джек Ма не появлялся на публике почти три месяца, что породило массу слухов и домыслов, поскольку пропал бизнесмен после достаточно жесткой критики в адрес властей Китая.

С чего все началось

24 октября 2020 года Джек Ма выступил в Шанхае на финансовом саммите Bund Finance Summit. В 20-минутной речи миллиардер раскритиковал систему регулирования Китая за сдерживание развития технологий и инноваций, а также сравнивал банковские правила в стране с "клубом пожилых людей".

Прошло чуть больше недели и Ма вызвали в Китайскую комиссию по регулированию рынка ценных бумаг, а на следующий день отменили выданное ранее разрешение на размещение акций на Шанхайской и Гонконгской биржах. Таким образом, китайский государственный регулятор сорвал Джеку Ма привлечение минимум $37 млрд за первичное размещение акций его новой финансово-технологической компании Ant Group. Если бы выход на биржу все же произошел, это стало бы самым крупным первичным публичным размещением в истории финансовых рынков.

По информации The Wall Street Journal, за запретом стоял лично глава КНР Си Цзиньпин. Ссылаясь на китайских чиновников, издание пишет, что Джек Ма привел в ярость руководство государства, а его выступление на саммите "стало кульминацией многолетних напряженных отношений между самым знаменитым предпринимателем Китая и правительством, обеспокоенным его влиянием".

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Фото: ЕРА

Вскоре управление по контролю за рынком Китая объявило о начале антимонопольного расследования в отношении компании Джека Ма Alibaba Group, сообщало агентство Associated Press. Регулятор в своем заявлении из одного предложения сказал, что изучает практику Alibaba под названием "выбрать одно из двух", которая требует от деловых партнеров избегать сотрудничества и взаимодействия с конкурентами. О возможных штрафах или сроках такого изучения в сообщении ничего не говорилось.

Что касается самого миллиардера, он после октябрьского выступления исчез из публичного поля почти на три месяца и действия китайских властей не комментировал.

"Несмотря на то, что Ма является одним из самых успешных бизнесменов Китая, он все чаще сталкивается с режимом из-за своих предпочтений в пользу открытой и рыночной экономики. Пока нет никаких предположений, что ему причинен физический вред", – писало The Daily Mail.

Версии исчезновения

На длительное отсутствие основателя Alibaba обратили внимание ведущие мировые СМИ. Серия статей об исчезновении знаменитого миллиардера появилась сразу после того, как Ма не явился на финал собственного шоу для начинающих предпринимателей Africa's Business Heroes, а его фото исчезло с веб-страницы жюри.

После резонанса в СМИ китайские власти заявили, что в вопросе исчезновения Ма нужно верить только официальной информации. Такой ответ лишь усилил подозрения в том, что октябрьское выступление бизнесмена имело для него серьезные последствия.

В добровольное желание миллиардера больше не появляться на публике верилось мало, поскольку Ма не скрывал своей любви к публичности. Он встречался с лидерами многих стран, включая американских президентов Барака Обаму и Дональда Трампа, с которыми обговаривал экономику и взаимоотношения США и Китая. В ноябре 2019-го Ма приезжал в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Ноябрь 2019 года, Киев. Джек Ма и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Ряд западных СМИ пришли к выводу, что Ма, сам будучи членом Коммунистической партии, зашел за красные флажки в отношениях с руководством государства, которое относительно лояльно до этого к нему относилось, поскольку его технологический онлайн-бизнес шел на пользу экономике Китая.

В начале этого года американский финансовый журналист и ведущий телеканала CNBC Дэвид Фабер заявил в прямом эфире, что Джек Ма никуда не пропадал, а просто решил переждать неблагоприятное время. "Он не появляется на публике, но это не значит, что он пропал", – подчеркнул журналист.

Согласен с Фабером и глава пекинской консалтинговой компании BDA China Дункан Кларк. В разговоре с Reuters он предположил, что Ма "велели залечь на дно" с учетом пристального внимания властей к его бизнесу.

В самом Китае ходили слухи, что Ма либо арестован, либо сбежал из страны и окольными путями перебрался в Сингапур. В китайской соцсети WeChat многие пользователи были уверены, что Ма "заставили пропасть", отмечает Techcrunch.

Taiwan News писало, что китайское правительство достаточно безжалостно к критикам власти. В качестве примера издание привело историю еще одного известного китайского бизнесмена, Жэнь Чжицяна, который пропал в марте 2020 года, вскоре после того, как опубликовал текст с резкой критикой действий властей в разгар пандемии коронавируса.

"Я тоже добросовестно и с любопытством анализирую речь [президента] и увидел не императора, стоящего там в новых одеждах, а клоуна, который разделся догола, но настаивает, что он по-прежнему император", – писал бизнесмен, прозрачно намекая на председателя Цзиньпина. Шесть месяцев спустя Чжицян признался в коррупционных преступлениях и был приговорен к 18 годам лишения свободы.

Как бы то ни было, Джек Ма уже появился (или был предъявлен) на публике. В первом после долгого исчезновения ролике миллиардер, как отмечает Bloomberg, лишь рассказал о том, что он будет уделять больше времени благотворительности, но ничего не сказал о своем конфликте с правительством и о причинах своего долгого отсутствия.

Исчезновение сказалось на капитале Ма. За время его отсутствия акции Alibaba упали и состояние миллиардера снизилось на $11 млрд.