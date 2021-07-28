Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак

Вольтская: Есть только мы и люди в военной форме. И они догоняют нас Фото: obtaz.com

***

Капитан Чернецов никогда не умрет,

Капитан Чернецов никогда не заболеет.

Капитан Чернецов открывает рот,

И ровные зубы его белеют.

У капитана не захворает мать,

Его друзья не попадут в больницу,

Поэтому так хочет меня поймать

Капитан Чернецов, капитан юстиции.

Я осквернила его покой:

Он узнал от меня, что в больнице плохо,

Что смерть не спросит, кто он такой,

Что начальник держит его за лоха.

Капитан верит в свой амулет –

От инфаркта, чесотки, от судорог и от корчей,

Он собрался жить тысячу лет,

И только я настроение порчу.

Он представил простынку, лицо врача,

Холодно, трубки торчат из носа –

И вскочил, табуреткою грохоча:

Он-то думал, нету ему износа.

Капитан юстиции побежал,

На ходу застегиваясь, в погоню.

Я оглянулась – никак пожар –

А это сверкают его погоны.

Куда он торопится так – не суть,

Жаль, что бегаю я не очень, –

Это и есть наш особый путь,

Белые косточки у обочин.

Если остановится капитан –

Мир потеряет свою симметрию,

И он бежит за мной по пятам,

По своим особо важным делам,

Поскольку я нарушаю план,

Посягаю на его бессмертие.

***

Лене Чижовой

Мы были счастливы вполне,

Когда нам кляп из пасти вынули –

Не зарыдали по стране,

Не оглянулись – руки вымыли.

Мы проиграли, ты и я,

Бездарно прогуляли оттепель.

Наш крест

взвалили сыновья –

Нам уготованный – и вот теперь

Не нам, а им – тюрьма и кнут.

Мы рядом – плачущею свитою

Пойдем, не нас, а их распнут.

Опять. И это мы их выдали.

***

Пусть не течет вдоль позвонков липкая влага –

Нет Соловков, нету "Крестов”, нету ГУЛАГа,

Нет на полу

сбитой под дых "подлой вражины",

Нет управдомов, нет понятых (все хороши мы),

В камере нет капель воды, не затихая

Льющихся, нет тухлой еды, нет вертухая,

Нету ни "Курска" и – потерпи – нету Беслана,

Нет на Донбасс черной тропы – к смерти бесславной,

Нет у метро – дома сиди! – шлемов ОМОНа,

Нет бубнежа сонной судьи, нет угомона

Этой земле, этой судьбе, нету майора –

Ни КГБ, ни ФСБ, нет приговора

Между костров мокрой листвы, желтых и рыжих,

Нет ничего, кроме любви, – слышишь? Ты слышишь?

***

Вот посмотрим, как подойдет страда,

Кровь течет по жилам или вода,

И во рту язык или помело,

И вообще, убит или повезло.

Замотайся шарфом, открой окно –

От опричников на дворе черно.

У них песьи головы на плечах –

Посмотрел на шлем – и уже зачах.

Пробирайся боком, надев пальто,

Но куда ни ступишь – везде не то.

А над нами высь, а под нами слизь –

Дольше века в кровавой грязи толклись.

Потерялись слова, и осталось "бей!"

Проходи сквозь строй и, не морщась, пей

Тухлый воздух, висящий невысоко,

И зимы прокисшее молоко.

***

Саранча доедает тайгу,

А кивает на дядюшку Сэма.

Затеряться иголкой в стогу

Не получится – съедено сено,

Поле съедено, речка, причал,

И завод, и рыбацкие сети.

Доедает страну саранча,

Стрекоча о великой Победе –

Мол, она полегла под Москвой,

И она же дошла до Берлина.

Вот и нас доедает с тобой,

В животе у нее забурлило.

Нам с тобою не век доживать –

Становиться остатками снеди,

И мешают ей нас дожевать –

Костью в горле застрявшие дети.

***

Ну, что, натешилась, накуражилась, нагулялась,

Зеркала побила, прикупила модный прикид,

На людей поглядела, пообтесалась малость –

И назад ломанулась, окрикам вопреки –

Стой, безумная, там пожарище, там болото,

Ненасытные призраки, брата убивший брат, –

Но ты несешься назад – так пес на свою блевоту

Возвращается, говорят.

Хватит, мол, находилась я в ваших летних

Игрушечных городках, насмотрелась на балаган –

Все, шабаш, пора возвращаться в родимый ледник,

К конкретным своим богам.

Нет, никто не спорит, и у вас неплохо –

Чисто, законы, улыбочки и жратва,

Только нам сподручнее – ухабы, охрана, плаха,

Чтобы – ах! – покатилась кровавая голова.

А вокруг-то поле с облаком белокаменным,

Папоротников страницы – хоть век читай,

И вообще, монастырь у нас – со своим игуменом,

Вашему не чета.

А кому не нравится – убирайся, а кто останется –

На себя пеняй, голуба, не обессудь.

Ой, ты гой еси, мать твою, веревкой тянется –

К белой шее – особый путь.

***

Пожалей нас, Господи, пожалей,

Не оставь с ворами да палачами

Коротать свой век, поводить плечами

От озноба и становиться злей.

Пожалей Ты нас, прошепчи “люблю”

Хмурым, злым, хитрожопым и краснорожим,

Перекошенным от обиды, “Можем

Повторить!” – повторяющим во хмелю.

От Твоих дубрав мы оставим пни,

И от воздуха – скрежет и гул надсадный:

Вот такие кричали тебе осанну,

А потом рычали – распни, распни!

Ты же тех простил – так прости и нас,

Мы же тоже не ведали, что творили,

Вот и смотрим на́ небо в клубах пыли –

Не летит ли сияющий Твой спецназ.

***

Неужели вновь становиться льдом

Под ногами майора, косым прыжком

Огибая кровью залитый дом –

А в груди колотится липкий ком.

Отгоняя ветра тугую плеть –

Неужели ты думаешь уцелеть?

Нету Родины. Родина – это мы,

Перемноженные на холмы

И равнины. С Господня плеча дана

Эта шуба нам – холодна, длинна,

Тяжела, да не бросишь. И оттого,

Выдыхаясь, корежится естество,

И блажит, и роняет бессильный пот,

И дурные песни в ночи орет.

Приплывает к Родине рыба-сом,

Шевелит завязками от кальсон,

Рак на горке свищет из-под клешни,

Только мы и сами себе страшны,

Посидим на кухне, да без огня –

Чтобы не отсвечивать из окна.

***

Господи, почему все так плохо,

Почему, куда ни сунешься, все не так,

И только произнесешь: "эпоха" –

Из-за угла выползает танк.

Или автозак. И это неверно в корне.

Иногда мне кажется, нету ни стран, ни рас,

А есть только мы и люди в военной форме –

И они догоняют нас.

Они за нами гоняются, как за молью,

Догнав, пытают, а мы кричим.

Просто им нравится, когда нам больно –

Чем нам больнее, тем выше им светит чин.

Вот он – схватил кого-то, бежит обратно,

Бьет паренька дубинкой, впадая в раж.

Я говорю себе медленно: это брат мой.

Медленно. Брат мой. Сквозь зубы. Внятно.

Глядя на сытую харю и камуфляж.

***

Бесснежная пора. Опричников

Глухие черные машины.

Повсюду серый и коричневый –

И ветер общего режима.

Такое тяжкое, предзимнее

Нависло небо над мостами,

Что хоть сегодня не грузи меня

Отчаянными новостями –

И наводненьями, и тюрьмами,

И пареньками за решеткой.

Пока трагедия котурнами

Гремит по мостовым – чечеткой,

На Волге, на Неве, на Яузе, –

Между привычкою и долгом

Душа поставлена на паузу –

Между собакою и волком.