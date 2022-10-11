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Сменили микрофон на оружие. Кто из звезд надел военную форму и защищает Украину

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Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк защищает Украину в ВСУ
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк защищает Украину в ВСУ
Фото: andriihorolski / Instagram

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие известные артисты, спортсмены и звезды шоу-бизнеса, как и остальные украинцы, встали на защиту страны.

Одним из первых ряды ВСУ пополнил лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Даже для совместной записи хита "Калина" с легендарными Pink Floyd он не смог оставить службу и записал свою партию на дежурстве в Киеве.

В марте Хлывнюк получил ранение во время минометного обстрела российскими оккупантами. Осколок попал ему в лицо. Артист быстро поправился и вернулся в свою часть.

Сейчас он служит вместе с известным ресторатором Леонидом Остальцевым.

Ушел на фронт и хореограф Дмитрий Дикусар.

"Большинство людей здесь мотивированы не ненавистью к врагу, а именно любовью к своим. Чтобы вы знали", – написал на своей странице в Instagram Дикусар.


В ВСУ сейчас служат режиссер Ахтем Сеитаблаев и актер Алексей Тритенко.

"Очень важно знать и чувствовать, что тебя ждут родные люди", – написал у себя на странице Сеитаблаев.


На одной из позиций защищает Украину и экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский.


Кремлевский узник, режиссер Олег Сенцов тоже взял в руки оружие. Сначала вступил в ряды теробороны. После окончания боев за столицу режиссер присоединился к одному из отрядов спецназа, который сейчас воюет на востоке Украины.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/pfbid02c21VgyRAZAePegQMpykv5jf9mDKoJzyY8htv4YF514PrhiUS3i7uUCboHUEQRnKtl


Актер кино Андрей Фединчик тоже вступил в ряды ВСУ. 

Телеведущий Даниель Салем на фронт ушел сразу после начала вторжения. За это время он не раз оказывался под обстрелами врагов. После очередного Салем оглох на одно ухо. Но продолжает нести службу.

Музыкант Коля Серга также взял в руки оружие и стал снайпером. В свободное от боев время он продолжает писать музыку и выступать перед бойцами ВСУ.

Как проводит дни на фронте, на своей странице в Instagram показал и рэпер Ярмак. На одном из фото он спит вместе с легким противотанковым ракетным комплексом NLAW.

В ВСУ сейчас и хореограф и модель Назар Грабар, которого зрители знают по главной роли в клипе Светланы Лободы "Твои глаза". Звезда модных показов Prada, HUGO BOSS, Dolce & Gabbana, Givenchy, украинец Лев Улесов тоже теперь ходит не по подиуму, а как парамедик спасает жизни военных.

Звезда тенниса Александр Долгополов тоже встал на защиту Украины. Сделал он это после того, как Россия объявила мобилизацию.

"Больше оставаться в стороне не вижу возможности. Несмотря на все ужасы, это исторический момент, и не прощу себе, если не приму в нем участие", – написал теннисист на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/alex.dolgopolov.1/posts/pfbid02CWJY3VgVqrsrTEdDJxvkVfAZN7hQi8kjRvX6tYUQ4Luyjcvxt4wEHcpVxDygrgq9l

Теги: Александр Долгополов, Олег Сенцов, Александр Положинский, ВСУ, территориальная оборона, война России против Украины, Андрей Хлывнюк, Дмитрий Дикусар, Коля Серга, Ахтем Сеитаблаев, ЯрмаК, Даниэль Салем, Андрей Фединчик
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