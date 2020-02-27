Стартовала перепродажа билетов на Евро 2020. Как и когда можно купить, какие цены?

С 26 февраля болельщики, которые не выиграли право на покупку билетов в первых этапах продажи, могут приобрести их на официальной платформе перепродажи от УЕФА.

Когда были первые продажи?

УЕФА проводил два этапа продажи пропусков на матчи чемпионата Европы 2020 года. Первый этап прошел летом 2019 года, тогда заявки на получение права купить билеты подавали те болельщики, которые хотели попасть на Евро вне зависимости от того, будет ли там выступать их сборная. УЕФА сообщает, что получил заявки от 19,3 млн человек в первый этап продажи.

Второй этап продажи билетов проходил в декабре 2019 года и был предназначен для тех болельщиков, которые хотят посетить матч своей сборной. Во вторую волну заявку на покупку билетов оставили 9 млн человек.

Все ли желающие получили билеты?

Нет, ведь заявок на покупку билетов было больше, чем количество мест. В конце января 2020 года УЕФА провел лотерею между всеми корректно поданными заявками.

В случае победы в лотерее болельщик получил электронное письмо со ссылкой, позволяющей оплатить билеты, и с указанием срока оплаты.

Купленные билеты нельзя вернуть или отдать другим людям. Продажи являются окончательными, а вход на стадион будет совершаться по документам. У людей, которые не могут поехать на матчи, есть возможность перепродать свой пропуск с помощью официальной платформы от УЕФА.

Можно ли еще купить билет?

С 26 февраля начала работать официальная платформа перепродажи билетов от УЕФА. Болельщики, которые не могут поехать на матчи чемпионата, продают свои билеты по той же цене, за которую они были куплены. Приобрести их может любой желающий.

Официальная платформа дает возможность безопасно и легально купить билеты на Евро 2020, а также продать их без потери или прибавки в цене.

Также билеты на поединки своих сборных смогут купить болельщики последних четырех команд, которые выйдут на Евро 2020 через стыковые матчи в марте 2020 года. Для них в апреле будет открыт отдельный этап приема заявок.

Какая цена билетов на матчи сборной Украины?

Все билеты на чемпионат Европы поделены на три ценовые категории, в зависимости от расположения места на стадионе. Также цена зависит от конкретного стадиона.

Скриншот: uefa.com

На первый матч сборной Украины против Нидерландов, который пройдет 14 июня в Амстердаме, минимальная цена билета (третья категория) составляет €50, билеты второй категории стоят €125, а самые дорогие (первая категория) – €185.

На стадион в Бухаресте, где команда Андрея Шевченко проведет свои матчи 18-го (против команды из четвертой корзины) и 22 июня (против сборной Австрии), билеты реализуются по следующим ценам: третья категория – €30, вторая категория – €75, первая – €125.

Евро 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах по всему континенту. В турнире примут участие 24 команды.