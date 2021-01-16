"В иммигранте хорошо то, что тебе нечего терять". Что известно о новоиспеченном американском миллиардере из Киева Максе Левчине

Что произошло

В середине января 2021 года американский Forbes написал о компании Affirm, специализирующейся на финансовых технологиях, которая недавно вышла на фондовый рынок и начала продажу своих акций.

"Акции компании выросли на 98%, подняв ее рыночную стоимость до сногсшибательных $23,6 млрд. […] За четыре месяца компания увеличила свою рыночную капитализацию на $18 млрд", – отмечало издание.

Affirm – это интернет-сервис, созданный в 2012 году, со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Он предоставляет рассрочку практически на все группы товаров: от рубашек до автомобильных шин. Платформа сотрудничает с 6500 продавцами и брендами, среди которых Adidas, Walmart и Dyson. Affirm взимает проценты примерно с половины своих транзакций, но большая часть доходов компании формируется за счет комиссионных с торговцев.

Forbes подчеркивает, что пандемия помогла бизнесу взлететь, как и многим компаниям в сфере финансовых технологий. После успешного выхода на биржу резко возросла в цене и 11-процентная доля одного из четырех основателей Affirm и ее гендиректора – американского программиста и бизнесмена украинского происхождения Макса Левчина. Теперь его доля в бизнесе оценивается в $2,7 млрд, что делает Левчина новым миллиардером в сфере финансовых технологий, написал Forbes.

Биография новоиспеченного миллиардера

Максимилиан Левчин родился 45 лет назад в Киеве в семье поэта и прозаика Рафаэля Левчина и художницы, переводчицы и программиста Эльвины Зельцман. Родители вместе занимались издательской деятельностью, переводами художественной литературы и мультимедийными перформансами. У Макса есть брат Сергей, он переводчик.

В 1991-м семья Левчиных иммигрировала в США, получила там политическое убежище и осела в Чикаго. Будущему миллиардеру тогда было 16 лет, он знал английский на достаточном уровне, чтобы поступить в Иллинойсский университет, а после его окончания уехать работать в Силиконовую долину.

Фото: Max Levchin / Twitter

Прежде чем прославиться на весь мир, Левчин запустил три стартапа, ни один из которых не принес ему прибыли.

В 2002 году ситуация изменилась, когда eBay Inc., американский гигант, предоставляющий услуги интернет-аукционов и интернет-магазина, приобрел за $1,5 млрд платежную систему PayPal, одним из основателей и ключевых разработчиков которой был молодой программист из Киева Макс Левчин. Сделка мгновенно сделала его миллионером с состоянием $34 млн.

В создании PayPal принимал участие американский бизнесмен, сооснователь и руководитель космической компании SpaceX и один из руководителей автомобильной компании Tesla Илон Маск. В проекте Левчин отвечал за безопасность и надежность платежной системы.

В 2013 году Левчин стал единственным айтишником с украинскими корнями, включенным в рейтинг самых успешных людей мира младше 40 лет. Тогда Forbes оценивал его состояние в $100 млн.

В 2014-м Левчин запускает еще один стартап – Slide, один из сервисов которого предназначен для удобного отображения большого числа фотографий для пользователей социальной сети MySpace. Позже Slide переориентировался на создание социальных сервисов для MySpace и Facebook. В 2010-м его купил Google. По информации TechCrunch, сумма сделки составила $182 млн.

Сейчас Левчин вместе с женой Нелли и двумя детьми живет в пригороде Сан-Франциско.

Интересные моменты

– Родители назвали Левчина в честь знаменитого уроженца Киева, поэта и переводчика, художника и литературного критика Максимилиана Волошина. Его большим поклонником был отец Левчина.

– В детстве Макс был болезненным ребенком, у него были проблемы с дыханием. Благодаря бабушке и родителям он учился играть на кларнете, чтобы разработать легкие и увеличить их объем.

– Левчин основал премию в области компьютерных наук в честь своей бабушки по материнской линии Фримы Иосифовны Лукацкой – астрофизика, доктора физико-математических наук, научного сотрудника Главной астрономической обсерватории АН УССР, автора монографий "Статистическое исследование блеска неправильных и полуправильных переменных звезд" и "Изменение блеска и цвета нестационарных звезд".

– Кроме премии в честь бабушки, в 2015 году он основал собственную "Премию Левчина" в размере $10 тыс., ежегодно присуждаемую людям или командам, которые внесли значительный вклад в криптографию – науку о методах обеспечения безопасности, конфиденциальности и аутентичности информации в интернете.

– Помимо компании Affirm, еще одним главным проектом для себя Левчин называет разработку и развитие Glow – мобильного приложения для женщин, мечтающих стать мамами. Программа помогает отследить специальные периоды в организме, в которые наиболее высока вероятность зачать ребенка. "Это экзистенциальная потребность. Я видел, что бесплодие делает с семьей. Это очень важная проблема, которую нужно решить", – рассказывал Левчин в 2014 году в интервью журналу Wired.

Цитаты Макса Левчина

"В иммигранте хорошо то, что тебе нечего терять, у тебя есть свобода быть кем угодно. Я вновь и вновь терпел неудачи, и это практически не оказывало отрицательного интеллектуального воздействия. Нет рисков: если вы выиграете, можете выиграть по-крупному; если вы проиграете, вам нечего терять. Мой совет молодым предпринимателям: если собираетесь рискнуть, делайте это молодым, когда у вас нет сбережений, дома, машин, нет реальных потерь, из-за которых можно хандрить. Просто рискните и посмотрите, что случится".

Wired, 2014 г.

"Когда у тебя огромная масса времени (а значит, оно ничего не стоит), ты совсем его не ценишь. Когда же ты работаешь так много, как мы, создаешь новые компании, тебе обычно удается выделить три часа на сон и четыре часа на отдых в выходные. И это лучшие четыре часа в неделю! Ты все еще думаешь о работе, но испытываешь огромную благодарность, что у тебя есть эти четыре часа и ты можешь покататься на велосипеде".

NashiUsa, 2017 г.

"Бабушка была удивительной женщиной ростом 1,46 м, у которой в год моего рождения был диагностирован очень агрессивный рак молочной железы. Во времена советского режима, будучи еврейской, она работала над своей второй докторской диссертацией по астрофизике. Если вы слышали выражение "все обстоятельства складываются против вас", то это про нее. Она так просто сказала: "Я не могу умереть, у меня здесь мой внук". Она заставила себя прожить еще 25 лет.

Она была ответственна за вывоз семьи из Советского Союза и переезд в Америку. У меня был живой пример человека, который никогда не сдавался ни при каких обстоятельствах. Я просто не мог представить, что подведу ее. Я основал стипендию по специализации "компьютерные науки" в моем университете, который тогда собирались назвать как-то попроще. Я решил, что одним из тестов, который должны будут сдать кандидаты на получение стипендии, будет экзамен по произношению ее имени. Что ж, эта стипендия в ее честь. И люди должны запомнить, как правильно произносится Фрима Лукацкая".

Wired, 2014 г.

"Когда ваша команда изначально однородна в плане образования, опыта, ценностей, предпочтений и так далее, это очень экономит время – меньше бесполезных споров".

Ain.ua, 2013 г.

"Лидерство на личном примере – наиболее эффективный вариант. Если вы хотите, чтобы ваши люди работали ночами без перерыва на "поесть", вы и сами должны так делать, даже если задача вне вашей компетенции. Это немного иррационально, но вдохновляет людей".

NashiUsa, 2017 г.