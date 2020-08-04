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Записки бывшего подполковника КГБ: "Дары волхвов" как активное мероприятие спецслужб РФ в Украине

Один из авторов книги "КГБ играет в шахматы" и бывший сотрудник Комитета госбезопасности СССР Владимир Попов недавно завершил работу над своими мемуарами. В книге "Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ" он рассказывает о становлении режима российского президента Владимира Путина, его соратниках, о своей работе в комитете и ключевых событиях, к которым имели отношение советские спецслужбы. Ранее книга не издавалась. С согласия автора издание "ГОРДОН" эксклюзивно публикует главы из нее. В этой части Попов пишет о российских монархистах и их роли в украинских событиях начала 2014 года.

Дары волхвов выставлялись в Киево-Печерской лавре в январе 2014 года
Дары волхвов выставлялись в Киево-Печерской лавре в январе 2014 года
Фото: churchs.kiev.ua
Владимир ПОПОВ

Владимир Якунин

В 2006 году попечительский совет Фонда Андрея Первозванного возглавил президент "Российских железных дорог" (РЖД) Владимир Якунин. Якунин является неформальным лидером "православных чекистов", постепенно усиливающихся в России свое влияние. Как и "Газпром", "Российские железные дороги" своего рода государство в государстве, насчитывающее 1,3 миллиона работников, свою собственную медиа империю, бюджет в 1,3 триллиона рублей и 30 тысяч вооруженных полицейских.

В своей книге "Российская школа геополитики", вышедшей в 2006 году, Якунин восемь раз ссылается на русского националиста Александра Дугина. Он также указан в качестве редактора двух антологий Дугина, опубликованных принадлежащим Якунину "Центром проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования".

Говоря о проведенном в центре семинаре Дугина "Россия и Запад", Якунин указал главную, с его точки зрения, ценность подхода Дугина: он видит фундаментальный конфликт современной эпохи не в борьбе за источники энергии или за экономическое господство, но в столкновении цивилизаций.

Эта идея цивилизационного водораздела не дает покоя Якунину, контролирующему по меньшей мере три некоммерческие организации (в том числе Центр национальной славы), которые распространяют ценности русского православия, русской истории и связей со славянским миром.

Начиная с 2004 года Якунин ежегодно проводит съезды русских консерваторов – церковных и государственных деятелей – под названием "Диалог цивилизаций" в православном монастыре на острове Родос. Почти всегда в этих съездах принимает участие Дугин. "Мы работаем на одном конвейере", – сказал в одном из интервью Якунин о Дугине.

Фото: Юрий Головин / wikipedia.org
Владимир Якунин. Фото: Юрий Головин / wikipedia.org

Якунин родился 30 июня 1948 года в городе Меленки Владимирской области. В 1972 году окончил Ленинградский механический институт по специальности "Производство летательных аппаратов".

Затем был зачислен в 101-ю школу, готовившую кадры советских разведчиков (после смерти Юрия Андропова получившую статус института, названного его именем). По завершении двухгодичного обучения Якунина направили в 1-й отдел УКГБ СССР по Ленинградской области.

Работал под прикрытием должности инженера, старшего инженера управления Государственного комитета Совета министров СССР по внешнеэкономическим связям, начальником отдела Физико-технического института имени Абрама Иоффе АН СССР. Деятельность Якунина в тот период времени относилась к сфере интересов управления ''Т'' (научно-техническая разведка) ПГУ КГБ СССР.

В 1985 году его зачислили в состав центрального аппарата советской разведки и под дипломатическим прикрытием направили в зарубежную командировку в США, где он занимал должность секретаря постоянного представителя СССР при ООН.

В начале 1991 года Якунин вернулся в Ленинград. И уже в апреле 1991 года вместе с группой друзей создал фирму по привлечению иностранных инвестиций – АОЗТ "Международный центр делового сотрудничества". Помимо этого он вошел в совет директоров банка "Россия" братьев Михаила и Юрия Ковальчуков. Банк этот создавался в том числе и на деньги КПСС.

В 1991 году Ленинградский обком партии, участвовавший, как и все руководящие органы КПСС, в распихивании денежных средств в различные структуры, внешне с партией никак не связанные, перевел в банк депозитный вклад на весьма немалую для тех лет сумму – 50 млн руб.

Кроме этого, Якунин входил в совет директоров Балтийского морского пароходства и отеля "Европа". Депутат Госдумы Геннадий Гудков – в прошлом офицер 2-й Службы УКГБ по городу Москва и Московской области – в одном из интервью о Якунине сказал, что "в бизнес Якунин никогда не уходил", а "работал "под крышей", занимался безопасностью".

Однако не только безопасностью занимался Якунин в "лихие 1990-е". В 1992 году возглавляемая им корпорация "Стрим" оказалась в центре депутатского расследования, связанного с "нецелевым использованием выделенных федеральным правительством бюджетных средств". Вместе с Якуниным в том скандале фигурировали Владимир Путин, Юрий Ковальчук и арестованный в Петербурге Владимир Кумарин (Барсуков), один из руководителей так называемой тамбовской ОПГ, являвшийся к тому же хорошим знакомым Путина.

В июне 2008 года в ходе задержания полицией нескольких российских граждан в Испании внимание СМИ было вновь привлечено к более ранним публикациям, посвященным связям Путина в 1990-е годы с главой тамбовской ОПГ Кумариным, арестованным в августе 2007 года по обвинению в руководстве этой преступной группировкой и впоследствии осужденным. Следует отметить, что практика ''нецелевого использования выделенных федеральным правительством бюджетных средств'' будет использоваться Якунином на всем протяжении его карьеры в государственных структурах России.

В это же время достоянием общественности стали факты, свидетельствовавшие о неправомерном приобретением рядом руководящих лиц питерской мэрии и крупных бизнесменов дач в поселке, примыкающем к Комсомольскому озеру, и создании ими дачного кооператива "Озеро". В числе счастливых обладателей элитных земельных участков на берегу красивого озера и соседями по дачам оказались Якунин, Путин, Юрий и Михаил Ковальчуки.

В августе 1996 года Путина перевели в Москву на работу в должности заместителя управляющего делами президента РФ. 26 марта 1997 года назначили заместителем руководителя администрации президента России – начальником Главного контрольного управления президента РФ. Практически сразу же после этого последовало назначение Якунина на должность руководителя Северо-Западной окружной инспекции Главного контрольного управления администрации президента РФ.

Володимир Якунін і Володимир Путін. Фото: navalny.com
Владимир Якунин и Владимир Путин. Фото: navalny.com

В июле 1997 года Якунин получил докладную записку от главного контролера-ревизора Контрольно-ревизионного управления министерства финансов России Василия Кабачинова. На восьми страницах ревизор подробно перечислял противоправные операции руководства, к финансовым успехам которого были непосредственно причастны заместитель мэра Санкт-Петербурга Путин и его подчиненный Дмитрий Медведев.

В конце ревизорской справки указывалось, что строительно-финансовая корпорация "Двадцатый трест" задолжала бюджету Санкт-Петербурга сумму в 28 млрд 455 ммлн 700 тыс. руб. "Сообщая об изложенном, направляем материалы проверки для проведения расследования в пределах вашей компетенции", – писал Кабачинов.

Расследования не последовало, и в октябре 2000 года, через шесть месяцев после избрания Путина президентом России, Якунин был назначен на должность заместителя министра транспорта страны, а еще через четыре с небольшим месяца стал главой ОАО ''Российские железные дороги".

В сентябре 2016 года был арестован по сей день находящийся под следствием заместитель начальника управления "Т" – Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ полковник Дмитрий Захарченко. Захарченко вменялось в вину получение взятки в 7 млн руб.

При обыске в квартире сводной сестры Захарченко обнаружилась комната с входной металлической дверью, которую пришлось вскрывать специальной аппаратурой. В комнате были деньги: $120 млн в банковских упаковках, и €2 млн. Суммарный вес валюты составил 1200 кг. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог. Также он не смог объяснить, откуда на счета его родственников в Швейцарии поступили $300 млн, а еще $16 млн – на счета его приятельницы в нескольких московских банках.

В ходе следствия было установлено, что деньги эти аккумулировались у Захарченко через бизнесменов, "сидевших" на подрядах РЖД и "дочерних" структур РЖД Якунина. Захарченко был полноправным партнером людей, получавших от РЖД подряды.

5 марта 2013 года Якунин как председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы зарегистрировал фонд целевого капитала "Истоки". Директором фонда ''Истоки'' был поставлен уже упоминавшийся нами Сергей Щеблыгин. По объему сформированного целевого капитала фонд быстро вошел в пятерку крупнейших в России, а Якунин и Щеблыгин были награждены высшей наградой Иерусалимской православной церкви – Орденом Святого Гроба Господня.

23 июля 2013 года Якунин и его жена Наталья основали в Женеве "эндаумент" Фонда Андрея Первозванного. Заявленная задача "эндаумента" – поддержка исследований и сохранения русского национального наследия, а также содействие мирному сосуществованию различных народов и религий. Наталья Якунина стала президентом фонда; Якунин – вице-президентом. В правление швейцарской структуры вошел также коллега Якунина по прошлой его разведывательной деятельности – кадровый разведчик Михаил Ильич Якушев.

Михаил Якушев

С 2004 года Якушев числился первым вице-президентом Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы. Сведения о нем в открытых источниках, как и положено для людей данной профессии, предельно скупы. Сайт Императорского православного палестинского общества оказался самым надежным источником информации о советском/российском разведчике и сообщил о Якушеве следующее:

Михаил Ильич Якушев – кандидат исторических наук, историк-востоковед, арабист, османист, переводчик арабского языка на высшем уровне. Выпускник Института стран Азии и Африки при МГУ. Работал на дипломатическом поприще в Тунисе и Израиле. Автор более 30 научных и научно-популярных работ по истории восточного православия и русского политически-дипломатического и духовного присутствия в Османской империи. Лауреат премии памяти Митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Действительный член Императорского православного палестинского общества.

А теперь поподробнее. Родился Якушев 26 ноября 1959 года. Учился в средней школе №5 города Долгопрудного в Московской области. Окончил Московский государственный университет (Институт стран Азии и Африки) имени Михаила Ломоносова. По завершении образования в университете был зачислен в 101-ю школу (будущий Института КГБ имени Юрия Андропова), являющуюся учебным заведением советской/российской внешней разведки. Как правило туда после получения высшего образования зачислялись проверенные в работе агенты госбезопасности и дети советской партийной элиты. Родственники Якушева не относились к числу последних.

Михаил Якушев. Фото: menswork.ru
Михаил Якушев. Фото: menswork.ru

В 1988 году Якушева направили в зарубежную командировку под дипломатическим прикрытием в посольство СССР в Тунисе. С 1994 по 1999 годы он работал на должности первого секретаря посольства РФ в Израиле, затем числился советником в МИД РФ. С мая 2002 по апрель 2003 года Якушев являлся руководителем аппарата комитета Совета Федерации по международным делам.

В одном из интервью Якушев сообщал о себе следующее:

"Я был первым октябренком в классе, первым пионером и первым комсомольцем. В армии я вступил в кандидаты в члены КПСС, в 1979 году был принят в партию. Более того, в армии я был руководителем кружка по изучению биографии Владимира Ильича Ленина... После армии с третьей попытки я сумел поступить в Институт стран Азии и Африки при МГУ на историко-филологический факультет, и там я очень часто сдавал историю партии. Для меня предмет "История КПСС" всегда был очень легким предметом...

Первый раз в Иерусалиме... [я оказался] в декабрьские дни 1994 года. Тогда меня послали первым секретарем работать в наше посольство в Тель-Авиве, и я с 15 ноября [19]94-го года по 30 мая [19]99-го года служил дипломатом в нашем посольстве. И занимался по роду службы (это моя нагрузка была) связью с Иерусалимским Патриархатом. Но эта нагрузка стала моим любимым делом. Тогда еще был Патриарх Диодор, кстати, кавалер международной премии Андрея Первозванного "За Веру и Верность".

...Занимался вопросами российской недвижимости. Нам удалось в [19]96-м к приезду Евгения Примакова в октябре получить бумагу в МИДе о перерегистрации с советской недвижимости на российскую, потому что распад Советского Союза – опять удар. Это претензии Украины, прежде всего, на часть вот этой церковной недвижимости. В общем, израильтяне тоже долго думали, как нам быть...

Здесь помогла позиция и Ясира Арафата (агент влияния внешней разведки КГБ СССР – прим. В. Попова), который в поддержку выступил категорически за Московский патриархат. Может быть, даже слишком круто взял, потому что у него был спор со своей супругой Сухой по этому вопросу, потому что он встал на поддержку позиции патриарха Алексия".

Сайт "Православие и мир", 23 апреля 2013 года

Фонд Василия Великого и Константин Малофеев

"Православный олигарх" Константин Малофеев в январе 2007 года стал учредителем и председателем другого православного фонда – Фонда Василия Великого. Генеральным директором этого фонда стал Зураб Чавчавадзе, идейный отец Малофеева и, как и Малофеев, убежденный монархист.

Подобно автору российской триады ''Православие, самодержавие, народность'' графу Сергею Уварову, создавшему в России гимназии, в которых воспитывались государевы слуги, Малофеев создал православную гимназию Святителя Василия Великого, во главе которой встал Зураб Чавчавадзе. Заявленные Малофеевым цели создания гимназии полностью совпадали с уваровскими – растить будущую российскую элиту.

Малофеев. Фото: mnews.world
Константин Малофеев. Фото: mnews.world

Еще одним активным деятелем ''глубинного государства'' и наставником Малофеева был Владимир Якунин, вхожий в ближайший круг президента страны Путина. В силу своей близости к президенту Якунин имел возможность, действуя в интересах ''глубинного государства'', опосредованно влиять на принимаемые Путиным решения. В свою очередь Малофеев много лет поддерживал дружеские отношения с Игорем Щеголевым, занимавшим с 2000 года должность начальника управления пресс-службы сначала и.о. президента, а затем президента Путина. С мая 2012 года Щеголев стал помощником президента России.

Из воспоминаний Чавчавадзе мы узнаем многое и о незаявленных целях и сферах деятельности Фонда Василия Великого, который, вместе с его организаторами, был активнейшим образом вовлечен в подготовку российского вторжения в Украину. Чавчавадзе пишет:

''Мы много разговаривали с Игорем [Стрелковым-Гиркиным] вместе с Константином Малофеевым, объясняли наши позиции, поскольку нам предстояло сотрудничать, когда Стрелков еще до крымских событий вливался в нашу структуру, когда он пришел на работу в наш Фонд Василия Великого. Он сразу вызвал симпатию и у меня, и у Константина, с которым мы обменялись сразу своими впечатлениями.

Мы заинтересованно с ним беседовали, нашли много общего. Выяснилось, что Стрелков – монархист, а мы с Константином Малофеевым – монархисты убежденные, что называется, со стажем. С Константином я знаком очень давно, с тех пор, как передавал ему, 15-летнему мальчику, ответ на его письмо к Великому князю Владимиру Кирилловичу. Я тогда был активным участником монархического движения. И на фоне всех ссор и дрязг в монархической среде искренняя и чистая позиция юного Кости меня просто подкупила. Я понял: вот он и является настоящим монархистом. Словом, для меня Костя – родной человек. И вот мы вместе с ним говорим: какой удивительный человек Игорь Стрелков!"

Вот что пишет о Малофееве журналист Олег Кашин:

"Самого Малофеева все мои собеседники описывали одинаково – да, он искренне и всерьез помешан на духовности, державности, военной истории... еще в 90-е годы он был активным православным деятелем в Петербурге, общался с покойным ныне митрополитом Иоанном (Сычевым), имевшим в те годы репутацию открытого фашиста (ближайший соратник митрополита Константина Душенова, отсидевшего в тюрьме по 282-й, "экстремистской", статье), а после смерти митрополита Малофеев от церковных дел отошел, подружился с Александром Дугиным, потом с кем-то еще и к началу 10-х годов... превратился в ярчайшего представителя социальной группы "православные бизнесмены".

По словам знакомых с ним людей, могут быть вопросы к тому, каким способом он зарабатывает свои деньги, но нет вопросов к тому, как он их тратит... Человек, готовый тратить любые деньги на то, чтобы Россия стала похожей на ту, "которую мы потеряли".

Игорь Стрелков (Игорь Всеволодович Гиркин) родился 17 декабря 1970 года в Москве. Окончил Московский государственный историко-архивный институт. Имел давнее агентурное прошлое как агент ФСБ. В этом качестве участвовал в военных действиях в Приднестровье, в Боснии и Чечне.

Игорь Гиркин и Александр Бородай. Фото: ЕРА
Игорь Гиркин и Александр Бородай. Фото: ЕРА

Во время боснийской войны начал сотрудничать с газетой Александра Проханова ''Завтра'', где познакомился с Александром Бородаем. Позднее они совместно посещали различные ''горячие точки'' на территории России и публиковали о них материалы в газете ''Завтра''.

В 1998 году Гиркин был зачислен на службу в ФСБ России как положительно проявивший себя агент спецслужб. В 2011 был корреспондентом "ANNA-NEWS" в Абхазии. На пресс-конференции 10 июля 2014 года сказал, что является полковником ФСБ и ушел в отставку 31 марта 2013 года.

После увольнения со службы в 2013 году Гиркин по рекомендации Бородая был принят на работу в инвестиционный фонд ''Маршал-Капитал'', владельцем которого был Малофеев. Бородая и Малофеева, в свою очередь, связывала многолетняя, с юношеской поры, дружба. В фонде Малофеева Бородай занимался пиар-акциями, а Гиркину были поручены вопросы обеспечения безопасности.

Александр Бородай родился 25 июля 1972 года в Москве. Окончил философский факультет МГУ. Принимал участие в составе одной из боевых групп в событиях сентября – октября 1993 года в Москве на стороне Верховного совета РСФСР, на пресс-конференции 10 июля 2014 года заявил, что воевал в Приднестровье. С середины 1990-х годов печатается в газете "Завтра", занимается пиаром и политическим консультированием. На момент начала войны в Украине был консультантом по пиару и возглавлял интернет-телеканал "День ТВ".

Стрелков и Бородай родились и выросли в Москве, получили гуманитарное образование и никак не были связаны с Донбассом. На пресс-конференции 10 июля 2014 года Стрелков и Бородай заявили, что они познакомились в 1996 году на квартире у своей знакомой, ими не названной. Знакомой была Ольга Кулыгина.

Фото: E.N.O.T. CORP / YouTube
Ольга Кулыгина. Фото: E.N.O.T. CORP / YouTube

Ольга Кулыгина родилась 14 сентября 1972 года. Проживает с 77-летней матерью и 19-летним сыном в Москве. В 1989–1994 годах училась в Московском государственном институте прикладной биотехнологии (при ее поступлении институт назывался иначе: Московский технологический институт мясной и молочной промышленности).

В 2001 году в этом же институте защитила кандидатскую диссертацию на тему "Гематологические и цитогенетические последствия аварии на Чернобыльской АЭС для трех видов мышевидных грызунов, обитающих в зоне отчуждения". Работала в компании "Базовый элемент" Олега Дерипаски.

Эксперт Всемирного антикриминального и антитеррористического форума, созданного бывшим министром МВД РФ Анатолием Куликовым. Журналист информационного агентства АННА, зарегистрированного в Абхазии и возглавляемого Маратом Мусиным.

В 2012 году командировалась этим агентством в Сирию, откуда писала проасадовские материалы, обвиняя повстанцев во всех смертных грехах. В октябре 1993 года участвовала в событиях у Белого дома в Москве, была фельдшером отряда Ц20 (командир – полковник Еремин). Ее непосредственным начальником в Белом доме был полковник медслужбы Якушенков. В 2001 году у Якушенкова и Кулыгиной родился сын. Якушенков умер в 2012 году, он был старше Кулыгиной на 25 лет.

30 мая 2014 года (скорее всего, все произошло на три дня раньше) в районе пропускного пункта "Бирюково" украинские пограничники задержали два микроавтобуса "Газель", двигавшихся со стороны России. С украинской стороны их встречал "Мерседес-Вито". Завязался бой, в ходе которого было убито пять террористов, задержано – 13, один из них был тяжело ранен. Автомобили перевозили 28 автоматов Калашникова, шесть пулеметов, четыре снайперских винтовки и три гранатомета "Муха", а также 40 ящиков с боеприпасами к этому оружия и гранатами.

Среди пассажиров одной из "Газелей" была Кулыгина, везшая $10 тыс. Некоторое время она находилась в следственном изоляторе СБУ в Киеве. Незадолго до ее ареста СМИ опубликовали фотографию Кулыгиной с автоматом Калашникова в руках в Славянске, захваченном пророссийскими экстремистами, возглавляемыми Стрелковым-Гиркиным.

Кроме этого, были широко известны ее совместные фотографии с Гиркиным. Во многих публикациях Кулыгину называли его боевой подругой. Кулыгину познакомил с Гиркиным Бородай, с которым она была дружна еще со времен защиты Белого дома в 1993 году. С этого же времени она знакома была с Сергеем Щеблыгиным. Объединяющим началом для всех этих людей явились ненависть к либеральным ценностям и близость к спецслужбам России.

"Дары волхвов" как активное мероприятие спецслужб

В начале 2014 года, незадолго до крымских событий, в Украину были доставлены Дары волхвов, являвшиеся величайшей святыней христианского мира, ранее никогда не покидавшие места своего хранения в Святом Афоне в Греции. Мероприятие это организовал и финансировал фонд Малофеева. В Украине им поклонилось более 400 тыс. человек.

Сопровождали святыню в Украине сотрудники фонда Малофеева Александр Бородай и Игорь Гиркин, формально являвшийся руководителем охраны реликвии. Тогда эти фамилии известны никому не были.

Доставка Даров волхвов в Украину совпала по времени с затяжным политическим кризисом, ставшим известным как Евромайдан. 20 февраля 2014 года в Киеве пролилась кровь. На следующий день президент Украины Виктор Янукович покинул Киев. В стране произошла смена власти.

Есть серьезные основания полагать, что акция по принесению святыни на территорию в действительности явилась активным мероприятием российских спецслужб и имела не только пропагандистские, но и разведывательные цели. В Киеве Дарам поклонилось 280 тыс. человек, в Симферополе – 50 тыс., в Севастополе – 100 тыс. человек.

Как позднее заявлял Малофеев, 100 тыс. севастопольцев молились о возвращении Крыма в состав России. По его утверждениям, о возможности присоединения Крыма к России тогда уже ''говорили все'', в том числе депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым Сергей Аксенов и председатель этого высшего государственного органа Крыма Владимир Константинов.

Сразу же по завершении акции с Дарами волхвов в первых числах февраля 2014 года Малофеев содействовал устройству Александра Бородая пиар-консультантом Аксенова.

В документальном фильме ''Крым. Путь на Родину'', показанном на телеканале "Россия 1" в апреле 2015 года, Путин рассказал следующее:

"Это была ночь с 22-го на 23 февраля, закончили около 7 часов утра, и я всех отпустил и пошел спать в 7 утра. И, расставаясь, не скрою, расставаясь, перед тем как все разошлись, я всем моим коллегам, а их было четверо, сказал, что ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России... но сразу же подчеркнул, что мы будем делать это только в том случае, если будем абсолютно убеждены в том, что этого хотят сами люди, которые проживают в Крыму. Выяснилось, что желающих присоединиться к России там 75% от общего состава. Вы понимаете, был проведен закрытый опрос, вне контекста возможного присоединения".

Путин не счел нужным пояснить, что имелось в виду под понятием ''закрытый опрос''. Закрытым опросом как раз и была акция Малофеева с принесением Даров волхвов в Украину и, в частности, в Крым. Инициатива ''православных чекистов'' в Крыму стала спецоперацией спецслужб РФ – провокацией, предопределившей вторжение России в Украину.

На волне крымского успеха в ночь с 11-го на 12 апреля 2014 года Гиркин, имеющий богатый опыт боевых действий в составе незаконных вооруженных формирований, вторгся с авангардом численностью в 52 человека на территорию Донецкой области Украины и захватил небольшой город Славянск, положив начало российскому захвату областей Восточной Украины, где он по старой агентурной привычке прикрылся псевдонимом и стал известен как Стрелков.

В интервью с писателем-националистом Захаром Прилепиным на телеканале ''Царьград'', принадлежащем Малофееву, 20 февраля 2017 года Бородай заявил, что акция на юго-востоке Украины не была согласована с политическим руководством России, в силу чего он был вынужден совершать частые визиты в Москву для необходимых консультаций.

В это трудно поверить по многим причинам, тем более, что заместитель председателя правительства России и агент 5-го управления КГБ СССР Дмитрий Рогозин в Twitter 24 мая 2014 года однозначно высказался в поддержку захватчиков и написал, что "поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска".

Впрочем, Рогозин от должностей не отказался и в окоп не полез. А Стрелков в конце-концов бежал из Славянска, бросив и своих людей, и военное снаряжение, и даже подлинные документы своих бойцов. Перебравшись в Донецк, куда вслед за ним перебросилось пламя войны, он, по свидетельству теперь уже бывшего друга Бородая, отсиживался в бункере, пока не был переправлен в Россию.

Предыдущая часть опубликована 29 июля. Следующая выйдет 12 августа.

Все опубликованные части книги Владимира Попова "Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ" можно прочитать здесь.

Теги: Виктор Янукович, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Александр Руцкой, Евромайдан, РПЦ, СССР, Сергей Аксенов, Владимир Константинов, РЖД, Игорь Стрелков, Дмитрий Рогозин, Александр Бородай, Игорь Гиркин, Константин Малофеев, разведчики, мемуары, МВД РФ, Владимир Якунин, Московский патриархат, Юрий Ковальчук, Владимир Попов, записки бывшего подполковника КГБ
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