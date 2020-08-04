Записки бывшего подполковника КГБ: "Дары волхвов" как активное мероприятие спецслужб РФ в Украине

Владимир Якунин

В 2006 году попечительский совет Фонда Андрея Первозванного возглавил президент "Российских железных дорог" (РЖД) Владимир Якунин. Якунин является неформальным лидером "православных чекистов", постепенно усиливающихся в России свое влияние. Как и "Газпром", "Российские железные дороги" своего рода государство в государстве, насчитывающее 1,3 миллиона работников, свою собственную медиа империю, бюджет в 1,3 триллиона рублей и 30 тысяч вооруженных полицейских.

В своей книге "Российская школа геополитики", вышедшей в 2006 году, Якунин восемь раз ссылается на русского националиста Александра Дугина. Он также указан в качестве редактора двух антологий Дугина, опубликованных принадлежащим Якунину "Центром проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования".

Говоря о проведенном в центре семинаре Дугина "Россия и Запад", Якунин указал главную, с его точки зрения, ценность подхода Дугина: он видит фундаментальный конфликт современной эпохи не в борьбе за источники энергии или за экономическое господство, но в столкновении цивилизаций.

Эта идея цивилизационного водораздела не дает покоя Якунину, контролирующему по меньшей мере три некоммерческие организации (в том числе Центр национальной славы), которые распространяют ценности русского православия, русской истории и связей со славянским миром.

Начиная с 2004 года Якунин ежегодно проводит съезды русских консерваторов – церковных и государственных деятелей – под названием "Диалог цивилизаций" в православном монастыре на острове Родос. Почти всегда в этих съездах принимает участие Дугин. "Мы работаем на одном конвейере", – сказал в одном из интервью Якунин о Дугине.

Владимир Якунин. Фото: Юрий Головин / wikipedia.org

Якунин родился 30 июня 1948 года в городе Меленки Владимирской области. В 1972 году окончил Ленинградский механический институт по специальности "Производство летательных аппаратов".

Затем был зачислен в 101-ю школу, готовившую кадры советских разведчиков (после смерти Юрия Андропова получившую статус института, названного его именем). По завершении двухгодичного обучения Якунина направили в 1-й отдел УКГБ СССР по Ленинградской области.

Работал под прикрытием должности инженера, старшего инженера управления Государственного комитета Совета министров СССР по внешнеэкономическим связям, начальником отдела Физико-технического института имени Абрама Иоффе АН СССР. Деятельность Якунина в тот период времени относилась к сфере интересов управления ''Т'' (научно-техническая разведка) ПГУ КГБ СССР.

В 1985 году его зачислили в состав центрального аппарата советской разведки и под дипломатическим прикрытием направили в зарубежную командировку в США, где он занимал должность секретаря постоянного представителя СССР при ООН.

В начале 1991 года Якунин вернулся в Ленинград. И уже в апреле 1991 года вместе с группой друзей создал фирму по привлечению иностранных инвестиций – АОЗТ "Международный центр делового сотрудничества". Помимо этого он вошел в совет директоров банка "Россия" братьев Михаила и Юрия Ковальчуков. Банк этот создавался в том числе и на деньги КПСС.

В 1991 году Ленинградский обком партии, участвовавший, как и все руководящие органы КПСС, в распихивании денежных средств в различные структуры, внешне с партией никак не связанные, перевел в банк депозитный вклад на весьма немалую для тех лет сумму – 50 млн руб.

Кроме этого, Якунин входил в совет директоров Балтийского морского пароходства и отеля "Европа". Депутат Госдумы Геннадий Гудков – в прошлом офицер 2-й Службы УКГБ по городу Москва и Московской области – в одном из интервью о Якунине сказал, что "в бизнес Якунин никогда не уходил", а "работал "под крышей", занимался безопасностью".

Однако не только безопасностью занимался Якунин в "лихие 1990-е". В 1992 году возглавляемая им корпорация "Стрим" оказалась в центре депутатского расследования, связанного с "нецелевым использованием выделенных федеральным правительством бюджетных средств". Вместе с Якуниным в том скандале фигурировали Владимир Путин, Юрий Ковальчук и арестованный в Петербурге Владимир Кумарин (Барсуков), один из руководителей так называемой тамбовской ОПГ, являвшийся к тому же хорошим знакомым Путина.

В июне 2008 года в ходе задержания полицией нескольких российских граждан в Испании внимание СМИ было вновь привлечено к более ранним публикациям, посвященным связям Путина в 1990-е годы с главой тамбовской ОПГ Кумариным, арестованным в августе 2007 года по обвинению в руководстве этой преступной группировкой и впоследствии осужденным. Следует отметить, что практика ''нецелевого использования выделенных федеральным правительством бюджетных средств'' будет использоваться Якунином на всем протяжении его карьеры в государственных структурах России.

В это же время достоянием общественности стали факты, свидетельствовавшие о неправомерном приобретением рядом руководящих лиц питерской мэрии и крупных бизнесменов дач в поселке, примыкающем к Комсомольскому озеру, и создании ими дачного кооператива "Озеро". В числе счастливых обладателей элитных земельных участков на берегу красивого озера и соседями по дачам оказались Якунин, Путин, Юрий и Михаил Ковальчуки.

В августе 1996 года Путина перевели в Москву на работу в должности заместителя управляющего делами президента РФ. 26 марта 1997 года назначили заместителем руководителя администрации президента России – начальником Главного контрольного управления президента РФ. Практически сразу же после этого последовало назначение Якунина на должность руководителя Северо-Западной окружной инспекции Главного контрольного управления администрации президента РФ.

Владимир Якунин и Владимир Путин. Фото: navalny.com

В июле 1997 года Якунин получил докладную записку от главного контролера-ревизора Контрольно-ревизионного управления министерства финансов России Василия Кабачинова. На восьми страницах ревизор подробно перечислял противоправные операции руководства, к финансовым успехам которого были непосредственно причастны заместитель мэра Санкт-Петербурга Путин и его подчиненный Дмитрий Медведев.

В конце ревизорской справки указывалось, что строительно-финансовая корпорация "Двадцатый трест" задолжала бюджету Санкт-Петербурга сумму в 28 млрд 455 ммлн 700 тыс. руб. "Сообщая об изложенном, направляем материалы проверки для проведения расследования в пределах вашей компетенции", – писал Кабачинов.

Расследования не последовало, и в октябре 2000 года, через шесть месяцев после избрания Путина президентом России, Якунин был назначен на должность заместителя министра транспорта страны, а еще через четыре с небольшим месяца стал главой ОАО ''Российские железные дороги".

В сентябре 2016 года был арестован по сей день находящийся под следствием заместитель начальника управления "Т" – Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ полковник Дмитрий Захарченко. Захарченко вменялось в вину получение взятки в 7 млн руб.

При обыске в квартире сводной сестры Захарченко обнаружилась комната с входной металлической дверью, которую пришлось вскрывать специальной аппаратурой. В комнате были деньги: $120 млн в банковских упаковках, и €2 млн. Суммарный вес валюты составил 1200 кг. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог. Также он не смог объяснить, откуда на счета его родственников в Швейцарии поступили $300 млн, а еще $16 млн – на счета его приятельницы в нескольких московских банках.

В ходе следствия было установлено, что деньги эти аккумулировались у Захарченко через бизнесменов, "сидевших" на подрядах РЖД и "дочерних" структур РЖД Якунина. Захарченко был полноправным партнером людей, получавших от РЖД подряды.

5 марта 2013 года Якунин как председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы зарегистрировал фонд целевого капитала "Истоки". Директором фонда ''Истоки'' был поставлен уже упоминавшийся нами Сергей Щеблыгин. По объему сформированного целевого капитала фонд быстро вошел в пятерку крупнейших в России, а Якунин и Щеблыгин были награждены высшей наградой Иерусалимской православной церкви – Орденом Святого Гроба Господня.

23 июля 2013 года Якунин и его жена Наталья основали в Женеве "эндаумент" Фонда Андрея Первозванного. Заявленная задача "эндаумента" – поддержка исследований и сохранения русского национального наследия, а также содействие мирному сосуществованию различных народов и религий. Наталья Якунина стала президентом фонда; Якунин – вице-президентом. В правление швейцарской структуры вошел также коллега Якунина по прошлой его разведывательной деятельности – кадровый разведчик Михаил Ильич Якушев.

Михаил Якушев

С 2004 года Якушев числился первым вице-президентом Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы. Сведения о нем в открытых источниках, как и положено для людей данной профессии, предельно скупы. Сайт Императорского православного палестинского общества оказался самым надежным источником информации о советском/российском разведчике и сообщил о Якушеве следующее:

Михаил Ильич Якушев – кандидат исторических наук, историк-востоковед, арабист, османист, переводчик арабского языка на высшем уровне. Выпускник Института стран Азии и Африки при МГУ. Работал на дипломатическом поприще в Тунисе и Израиле. Автор более 30 научных и научно-популярных работ по истории восточного православия и русского политически-дипломатического и духовного присутствия в Османской империи. Лауреат премии памяти Митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). Действительный член Императорского православного палестинского общества.

А теперь поподробнее. Родился Якушев 26 ноября 1959 года. Учился в средней школе №5 города Долгопрудного в Московской области. Окончил Московский государственный университет (Институт стран Азии и Африки) имени Михаила Ломоносова. По завершении образования в университете был зачислен в 101-ю школу (будущий Института КГБ имени Юрия Андропова), являющуюся учебным заведением советской/российской внешней разведки. Как правило туда после получения высшего образования зачислялись проверенные в работе агенты госбезопасности и дети советской партийной элиты. Родственники Якушева не относились к числу последних.

Михаил Якушев. Фото: menswork.ru

В 1988 году Якушева направили в зарубежную командировку под дипломатическим прикрытием в посольство СССР в Тунисе. С 1994 по 1999 годы он работал на должности первого секретаря посольства РФ в Израиле, затем числился советником в МИД РФ. С мая 2002 по апрель 2003 года Якушев являлся руководителем аппарата комитета Совета Федерации по международным делам.

В одном из интервью Якушев сообщал о себе следующее:

"Я был первым октябренком в классе, первым пионером и первым комсомольцем. В армии я вступил в кандидаты в члены КПСС, в 1979 году был принят в партию. Более того, в армии я был руководителем кружка по изучению биографии Владимира Ильича Ленина... После армии с третьей попытки я сумел поступить в Институт стран Азии и Африки при МГУ на историко-филологический факультет, и там я очень часто сдавал историю партии. Для меня предмет "История КПСС" всегда был очень легким предметом... Первый раз в Иерусалиме... [я оказался] в декабрьские дни 1994 года. Тогда меня послали первым секретарем работать в наше посольство в Тель-Авиве, и я с 15 ноября [19]94-го года по 30 мая [19]99-го года служил дипломатом в нашем посольстве. И занимался по роду службы (это моя нагрузка была) связью с Иерусалимским Патриархатом. Но эта нагрузка стала моим любимым делом. Тогда еще был Патриарх Диодор, кстати, кавалер международной премии Андрея Первозванного "За Веру и Верность". ...Занимался вопросами российской недвижимости. Нам удалось в [19]96-м к приезду Евгения Примакова в октябре получить бумагу в МИДе о перерегистрации с советской недвижимости на российскую, потому что распад Советского Союза – опять удар. Это претензии Украины, прежде всего, на часть вот этой церковной недвижимости. В общем, израильтяне тоже долго думали, как нам быть... Здесь помогла позиция и Ясира Арафата (агент влияния внешней разведки КГБ СССР – прим. В. Попова), который в поддержку выступил категорически за Московский патриархат. Может быть, даже слишком круто взял, потому что у него был спор со своей супругой Сухой по этому вопросу, потому что он встал на поддержку позиции патриарха Алексия". Сайт "Православие и мир", 23 апреля 2013 года

Фонд Василия Великого и Константин Малофеев

"Православный олигарх" Константин Малофеев в январе 2007 года стал учредителем и председателем другого православного фонда – Фонда Василия Великого. Генеральным директором этого фонда стал Зураб Чавчавадзе, идейный отец Малофеева и, как и Малофеев, убежденный монархист.

Подобно автору российской триады ''Православие, самодержавие, народность'' графу Сергею Уварову, создавшему в России гимназии, в которых воспитывались государевы слуги, Малофеев создал православную гимназию Святителя Василия Великого, во главе которой встал Зураб Чавчавадзе. Заявленные Малофеевым цели создания гимназии полностью совпадали с уваровскими – растить будущую российскую элиту.

Константин Малофеев . Фото: mnews.world

Еще одним активным деятелем ''глубинного государства'' и наставником Малофеева был Владимир Якунин, вхожий в ближайший круг президента страны Путина. В силу своей близости к президенту Якунин имел возможность, действуя в интересах ''глубинного государства'', опосредованно влиять на принимаемые Путиным решения. В свою очередь Малофеев много лет поддерживал дружеские отношения с Игорем Щеголевым, занимавшим с 2000 года должность начальника управления пресс-службы сначала и.о. президента, а затем президента Путина. С мая 2012 года Щеголев стал помощником президента России.

Из воспоминаний Чавчавадзе мы узнаем многое и о незаявленных целях и сферах деятельности Фонда Василия Великого, который, вместе с его организаторами, был активнейшим образом вовлечен в подготовку российского вторжения в Украину. Чавчавадзе пишет:

''Мы много разговаривали с Игорем [Стрелковым-Гиркиным] вместе с Константином Малофеевым, объясняли наши позиции, поскольку нам предстояло сотрудничать, когда Стрелков еще до крымских событий вливался в нашу структуру, когда он пришел на работу в наш Фонд Василия Великого. Он сразу вызвал симпатию и у меня, и у Константина, с которым мы обменялись сразу своими впечатлениями. Мы заинтересованно с ним беседовали, нашли много общего. Выяснилось, что Стрелков – монархист, а мы с Константином Малофеевым – монархисты убежденные, что называется, со стажем. С Константином я знаком очень давно, с тех пор, как передавал ему, 15-летнему мальчику, ответ на его письмо к Великому князю Владимиру Кирилловичу. Я тогда был активным участником монархического движения. И на фоне всех ссор и дрязг в монархической среде искренняя и чистая позиция юного Кости меня просто подкупила. Я понял: вот он и является настоящим монархистом. Словом, для меня Костя – родной человек. И вот мы вместе с ним говорим: какой удивительный человек Игорь Стрелков!"

Вот что пишет о Малофееве журналист Олег Кашин:

"Самого Малофеева все мои собеседники описывали одинаково – да, он искренне и всерьез помешан на духовности, державности, военной истории... еще в 90-е годы он был активным православным деятелем в Петербурге, общался с покойным ныне митрополитом Иоанном (Сычевым), имевшим в те годы репутацию открытого фашиста (ближайший соратник митрополита Константина Душенова, отсидевшего в тюрьме по 282-й, "экстремистской", статье), а после смерти митрополита Малофеев от церковных дел отошел, подружился с Александром Дугиным, потом с кем-то еще и к началу 10-х годов... превратился в ярчайшего представителя социальной группы "православные бизнесмены". По словам знакомых с ним людей, могут быть вопросы к тому, каким способом он зарабатывает свои деньги, но нет вопросов к тому, как он их тратит... Человек, готовый тратить любые деньги на то, чтобы Россия стала похожей на ту, "которую мы потеряли".

Игорь Стрелков (Игорь Всеволодович Гиркин) родился 17 декабря 1970 года в Москве. Окончил Московский государственный историко-архивный институт. Имел давнее агентурное прошлое как агент ФСБ. В этом качестве участвовал в военных действиях в Приднестровье, в Боснии и Чечне.

Игорь Гиркин и Александр Бородай. Фото: ЕРА

Во время боснийской войны начал сотрудничать с газетой Александра Проханова ''Завтра'', где познакомился с Александром Бородаем. Позднее они совместно посещали различные ''горячие точки'' на территории России и публиковали о них материалы в газете ''Завтра''.

В 1998 году Гиркин был зачислен на службу в ФСБ России как положительно проявивший себя агент спецслужб. В 2011 был корреспондентом "ANNA-NEWS" в Абхазии. На пресс-конференции 10 июля 2014 года сказал, что является полковником ФСБ и ушел в отставку 31 марта 2013 года.

После увольнения со службы в 2013 году Гиркин по рекомендации Бородая был принят на работу в инвестиционный фонд ''Маршал-Капитал'', владельцем которого был Малофеев. Бородая и Малофеева, в свою очередь, связывала многолетняя, с юношеской поры, дружба. В фонде Малофеева Бородай занимался пиар-акциями, а Гиркину были поручены вопросы обеспечения безопасности.

Александр Бородай родился 25 июля 1972 года в Москве. Окончил философский факультет МГУ. Принимал участие в составе одной из боевых групп в событиях сентября – октября 1993 года в Москве на стороне Верховного совета РСФСР, на пресс-конференции 10 июля 2014 года заявил, что воевал в Приднестровье. С середины 1990-х годов печатается в газете "Завтра", занимается пиаром и политическим консультированием. На момент начала войны в Украине был консультантом по пиару и возглавлял интернет-телеканал "День ТВ".

Стрелков и Бородай родились и выросли в Москве, получили гуманитарное образование и никак не были связаны с Донбассом. На пресс-конференции 10 июля 2014 года Стрелков и Бородай заявили, что они познакомились в 1996 году на квартире у своей знакомой, ими не названной. Знакомой была Ольга Кулыгина.

Ольга Кулыгина. Фото: E.N.O.T. CORP / YouTube

Ольга Кулыгина родилась 14 сентября 1972 года. Проживает с 77-летней матерью и 19-летним сыном в Москве. В 1989–1994 годах училась в Московском государственном институте прикладной биотехнологии (при ее поступлении институт назывался иначе: Московский технологический институт мясной и молочной промышленности).

В 2001 году в этом же институте защитила кандидатскую диссертацию на тему "Гематологические и цитогенетические последствия аварии на Чернобыльской АЭС для трех видов мышевидных грызунов, обитающих в зоне отчуждения". Работала в компании "Базовый элемент" Олега Дерипаски.

Эксперт Всемирного антикриминального и антитеррористического форума, созданного бывшим министром МВД РФ Анатолием Куликовым. Журналист информационного агентства АННА, зарегистрированного в Абхазии и возглавляемого Маратом Мусиным.

В 2012 году командировалась этим агентством в Сирию, откуда писала проасадовские материалы, обвиняя повстанцев во всех смертных грехах. В октябре 1993 года участвовала в событиях у Белого дома в Москве, была фельдшером отряда Ц20 (командир – полковник Еремин). Ее непосредственным начальником в Белом доме был полковник медслужбы Якушенков. В 2001 году у Якушенкова и Кулыгиной родился сын. Якушенков умер в 2012 году, он был старше Кулыгиной на 25 лет.

30 мая 2014 года (скорее всего, все произошло на три дня раньше) в районе пропускного пункта "Бирюково" украинские пограничники задержали два микроавтобуса "Газель", двигавшихся со стороны России. С украинской стороны их встречал "Мерседес-Вито". Завязался бой, в ходе которого было убито пять террористов, задержано – 13, один из них был тяжело ранен. Автомобили перевозили 28 автоматов Калашникова, шесть пулеметов, четыре снайперских винтовки и три гранатомета "Муха", а также 40 ящиков с боеприпасами к этому оружия и гранатами.

Среди пассажиров одной из "Газелей" была Кулыгина, везшая $10 тыс. Некоторое время она находилась в следственном изоляторе СБУ в Киеве. Незадолго до ее ареста СМИ опубликовали фотографию Кулыгиной с автоматом Калашникова в руках в Славянске, захваченном пророссийскими экстремистами, возглавляемыми Стрелковым-Гиркиным.

Кроме этого, были широко известны ее совместные фотографии с Гиркиным. Во многих публикациях Кулыгину называли его боевой подругой. Кулыгину познакомил с Гиркиным Бородай, с которым она была дружна еще со времен защиты Белого дома в 1993 году. С этого же времени она знакома была с Сергеем Щеблыгиным. Объединяющим началом для всех этих людей явились ненависть к либеральным ценностям и близость к спецслужбам России.

"Дары волхвов" как активное мероприятие спецслужб

В начале 2014 года, незадолго до крымских событий, в Украину были доставлены Дары волхвов, являвшиеся величайшей святыней христианского мира, ранее никогда не покидавшие места своего хранения в Святом Афоне в Греции. Мероприятие это организовал и финансировал фонд Малофеева. В Украине им поклонилось более 400 тыс. человек.

Сопровождали святыню в Украине сотрудники фонда Малофеева Александр Бородай и Игорь Гиркин, формально являвшийся руководителем охраны реликвии. Тогда эти фамилии известны никому не были.

Доставка Даров волхвов в Украину совпала по времени с затяжным политическим кризисом, ставшим известным как Евромайдан. 20 февраля 2014 года в Киеве пролилась кровь. На следующий день президент Украины Виктор Янукович покинул Киев. В стране произошла смена власти.

Есть серьезные основания полагать, что акция по принесению святыни на территорию в действительности явилась активным мероприятием российских спецслужб и имела не только пропагандистские, но и разведывательные цели. В Киеве Дарам поклонилось 280 тыс. человек, в Симферополе – 50 тыс., в Севастополе – 100 тыс. человек.

Как позднее заявлял Малофеев, 100 тыс. севастопольцев молились о возвращении Крыма в состав России. По его утверждениям, о возможности присоединения Крыма к России тогда уже ''говорили все'', в том числе депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым Сергей Аксенов и председатель этого высшего государственного органа Крыма Владимир Константинов.

Сразу же по завершении акции с Дарами волхвов в первых числах февраля 2014 года Малофеев содействовал устройству Александра Бородая пиар-консультантом Аксенова.

В документальном фильме ''Крым. Путь на Родину'', показанном на телеканале "Россия 1" в апреле 2015 года, Путин рассказал следующее:

"Это была ночь с 22-го на 23 февраля, закончили около 7 часов утра, и я всех отпустил и пошел спать в 7 утра. И, расставаясь, не скрою, расставаясь, перед тем как все разошлись, я всем моим коллегам, а их было четверо, сказал, что ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России... но сразу же подчеркнул, что мы будем делать это только в том случае, если будем абсолютно убеждены в том, что этого хотят сами люди, которые проживают в Крыму. Выяснилось, что желающих присоединиться к России там 75% от общего состава. Вы понимаете, был проведен закрытый опрос, вне контекста возможного присоединения".

Путин не счел нужным пояснить, что имелось в виду под понятием ''закрытый опрос''. Закрытым опросом как раз и была акция Малофеева с принесением Даров волхвов в Украину и, в частности, в Крым. Инициатива ''православных чекистов'' в Крыму стала спецоперацией спецслужб РФ – провокацией, предопределившей вторжение России в Украину.

На волне крымского успеха в ночь с 11-го на 12 апреля 2014 года Гиркин, имеющий богатый опыт боевых действий в составе незаконных вооруженных формирований, вторгся с авангардом численностью в 52 человека на территорию Донецкой области Украины и захватил небольшой город Славянск, положив начало российскому захвату областей Восточной Украины, где он по старой агентурной привычке прикрылся псевдонимом и стал известен как Стрелков.

В интервью с писателем-националистом Захаром Прилепиным на телеканале ''Царьград'', принадлежащем Малофееву, 20 февраля 2017 года Бородай заявил, что акция на юго-востоке Украины не была согласована с политическим руководством России, в силу чего он был вынужден совершать частые визиты в Москву для необходимых консультаций.

В это трудно поверить по многим причинам, тем более, что заместитель председателя правительства России и агент 5-го управления КГБ СССР Дмитрий Рогозин в Twitter 24 мая 2014 года однозначно высказался в поддержку захватчиков и написал, что "поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска".

Впрочем, Рогозин от должностей не отказался и в окоп не полез. А Стрелков в конце-концов бежал из Славянска, бросив и своих людей, и военное снаряжение, и даже подлинные документы своих бойцов. Перебравшись в Донецк, куда вслед за ним перебросилось пламя войны, он, по свидетельству теперь уже бывшего друга Бородая, отсиживался в бункере, пока не был переправлен в Россию.

Предыдущая часть опубликована 29 июля. Следующая выйдет 12 августа.

Все опубликованные части книги Владимира Попова "Заговор негодяев. Записки бывшего подполковника КГБ" можно прочитать здесь.