Что это за тупорылый локдаун? Или закройте нах…й всех, или не еб…те нам мозг

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.
Два часа назад десятки продавцов наших магазинов "Медтехники" в разных уголках Украины вышли на свою работу. Два часа назад десятки продавцов магазинов моего товарища, собственника сети зоомагазинов, тоже вышли на свою работу.
Сегодня у них будут покупатели. Сегодня они сделают кассы. Сегодня и все следующие недели сотни поставщиков будут ежедневно получать от них отчеты о продажах и оплате.
Сотни продавцов, менеджеров, бухгалтеров, грузчиков, кладовщиков и водителей наших компаний, а также тысячи сотрудников наших партнеров будут исправно получать зарплаты и премии.
Друзья, с которыми я обсуждал вчера эту несправедливость, уговаривали меня не писать это. Типа сиди себе и радуйся в тряпочку, что у тебя и твоих людей есть работа и доход.
Но нет. У меня есть вопросы.
1. Вы что, правда считаете, что в торговом зале зоомагазина меньше шансов [заразиться] COVID-19, чем в магазине постельного белья?
2. Если ситуация с короной такова, что нет другого выхода, чем вводить жесткий локдаун по всей стране, то какая бл…дь медтехника? Какие бл...дь зоотовары? И главное – какой бл…дь общественный транспорт?
Что это за такой тупорылый локдаун? Или закройте нах…й всех, или не еб…те всем нам в очередной раз мозг.
Аптеки могут работать. Зоомагазины могут работать. Супермаркеты могут работать. Лыжные курорты могут работать. Гостиницы с завтраками работают. Общественный транспорт работает.
Чем провинились все остальные бизнесы? Чем провинились коллеги моих продавцов из книжных, мебельных, магазинов игрушек, ювелирных украшений и одежды?
У них что, опасность заражения больше, чем в очереди АТБ или аптеке?
Да у них всех вместе взятых за месяц проходит меньше людей, чем за сутки в одной большой сети супермаркетов.
Вы вообще представляете себе, сколько аптек в нашей стране? В Украине 20 тыс. аптек. Оставив все их работать, можно вообще никого больше из ритейла не закрывать?
Не закрыв по всей стране маршрутки, автобусы и метро, можно было общепит вообще не закрывать.
Здесь нет никакой Л – логики?!
Просто какому-то еб…нату показалось, что если он думает жопой – то все вокруг думают так же.
Источник: Алексей Давиденко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора