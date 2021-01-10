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"Кабмин Украины требует". Мэр Тернополя, который отказывался вводить локдаун, заявил, что ограничения введут

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что ситуация с COVID-19 в городе не является критической, однако Кабинет Министров Украины требует соблюдения локдауна одновременно во всех городах страны.

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Надал: Наши школы заставляют перейти на дистанционное обучение до 24 января
Надал: Наши школы заставляют перейти на дистанционное обучение до 24 января
Фото: Сергій Надал / Facebook

Мэр Тернополя Сергей Надал, который сообщал, что власти города отказываются вводить в городе локдаун с 8 января, сегодня в Facebook заявил, что карантин все же введут.

"Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в каждом городе разная. В Тернополе она не является критической. Однако Кабмин Украины требует соблюдения локдауна одновременно во всех городах Украины", – заявил он.

Мэр Тернополя отметил, что городские власти сделали все, чтобы город работал с 8 января в обычном режиме, но правительство это не поддержало.

"Наши школы заставляют перейти на дистанционное обучение до 24 января, но детсады для детей будут открыты. В отношении предпринимателей: работать в нашем городе могут только те, чья работа разрешена постановлением правительства", – заявил он.

https://www.facebook.com/Nadal.Sergij/videos/910574943099870/

Накануне Надал сообщал, что областная комиссия по чрезвычайным ситуациям может отменить решение городской и ввести карантин в Тернополе с 11 января.

"Нас вынуждают закрыть город. Центральная власть в очередной раз не услышала мнение Тернополя. И, несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, полиция начала массово штрафовать предпринимателей", – заявлял он. 

С 8 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине начался "карантин зимних каникул". Он продлится до 00.00 25 января. В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). 

Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 10 января в Украине подтверждено 1,115 млн случаев заражения коронавирусом, умерло от болезни COVID-19 19,8 тыс. заболевших, а 791,6 тыс. выздоровели.

Теги: Украина, Тернополь, Сергей Надал, карантин, каникулы, Всемирная организация здравоохранения, болезнь, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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