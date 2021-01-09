Мэр Тернополя: Нас вынуждают закрыть город, полиция начала штрафовать предпринимателей

В Тернополе отказывались вводить так называемый карантин зимних каникул с 8 января. По данным мэра города Сергея Надала, областная комиссия по чрезвычайным ситуациям может отменить решение городской и ввести карантин в Тернополе с 11 января.

Надал: Более того, у меня есть информация о том, что правоохранители выставят границы вокруг школ, чтобы не допустить детей на учебу Фото: Сергій Надал / Facebook

В Тернополе, где так и не начался "карантин зимних каникул", полиция начала массово штрафовать предпринимателей. Об этом мэр города Сергей Надал написал в Facebook.

"Нас вынуждают закрыть город. Центральная власть в очередной раз не услышала мнение Тернополя. И, несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, полиция начала массово штрафовать предпринимателей", – написал он.

Надал заявил, что суточная заболеваемость в городе снизилась по сравнению с показателями осени.

"Знаю, что в эти выходные запланировано экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Тернопольской облгосадминистрации. Очень вероятно, что они отменят решение городской комиссии и таки введут локдаун в Тернополе с 11 января. Более того, у меня есть информация о том, что правоохранители выставят границы вокруг школ, чтобы не допустить детей на учебу, а на директоров учебных заведений и учителей будут открыты дела. Я не исключаю, что против членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, работников управлений могут также открыть дела", – добавил он.

При этом мэр Тернополя отметил, что с полицией "никто воевать не будет" и заявил, что в городе "все стали заложниками навязанных некомпетентных решений власти".