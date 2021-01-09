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Мэр Тернополя: Нас вынуждают закрыть город, полиция начала штрафовать предпринимателей

В Тернополе отказывались вводить так называемый карантин зимних каникул с 8 января. По данным мэра города Сергея Надала, областная комиссия по чрезвычайным ситуациям может отменить решение городской и ввести карантин в Тернополе с 11 января.

Надал: Более того, у меня есть информация о том, что правоохранители выставят границы вокруг школ, чтобы не допустить детей на учебу
Надал: Более того, у меня есть информация о том, что правоохранители выставят границы вокруг школ, чтобы не допустить детей на учебу
Фото: Сергій Надал / Facebook

В Тернополе, где так и не начался "карантин зимних каникул", полиция начала массово штрафовать предпринимателей. Об этом мэр города Сергей Надал написал в Facebook. 

"Нас вынуждают закрыть город. Центральная власть в очередной раз не услышала мнение Тернополя. И, несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, полиция начала массово штрафовать предпринимателей", – написал он. 

Надал заявил, что суточная заболеваемость в городе снизилась по сравнению с показателями осени. 

"Знаю, что в эти выходные запланировано экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Тернопольской облгосадминистрации. Очень вероятно, что они отменят решение городской комиссии и таки введут локдаун в Тернополе с 11 января. Более того, у меня есть информация о том, что правоохранители выставят границы вокруг школ, чтобы не допустить детей на учебу, а на директоров учебных заведений и учителей будут открыты дела. Я не исключаю, что против членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, работников управлений могут также открыть дела", – добавил он. 

При этом мэр Тернополя отметил, что с полицией "никто воевать не будет" и заявил, что в городе "все стали заложниками навязанных некомпетентных решений власти". 

https://www.facebook.com/Nadal.Sergij/posts/1735715346612455

С 8 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине начался "карантин зимних каникул". Он продлится до 00.00 25 января. В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). 

Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 9 января, по данным Минздрава, в Украине подтверждено 1,1 млн случаев коронавируса, умерло 19 668 заболевших, 786,3 тыс. выздоровели.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Тернополь, Сергей Надал, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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