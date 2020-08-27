Наши пограничники через одного сидят в кабинках со спущенными с лица масками. Нигде такого больше не видел – ни в Турции, ни во Франции, ни в США

Заехал в Монако. На центральной площади целый день ходят патрули (на фото), требующие у всех, кто без маски на лице или с открытым носом, немедленно ее надеть.

Фото: Алексей Давиденко / Facebook

При мне один турист начал быковать: "Это мировой заговор. Маски до жопы. Отойдите от меня. Как хочу, так и хожу". Патруль молча тут же вызвал по рации наряд полиции и его на глазах у изумленной публики упаковали.

Слышите. Не писали штраф, не проводили разъяснительную работу – скрутили и увезли. К сожалению, не бывает неукоснительного исполнения без страха неизбежного наказания. 50 раз скрутят на глазах – и больше никто быковать не будет.

За последнюю неделю здесь провели массовые рейды по ресторанам и ночным клубам. Результатом стало выявление в самых модных и дорогих местах среди официантов, поваров и персонала людей с COVID-19. Все эти заведения сразу же были закрыты.

Слышите. Не делали устное предупреждение. Не закрыли глаза, потому что это ресторан друга президента. Не взяли откат. В разгар сезона – закрыли день в день. Правила есть правила.

Скажите: где у нас патрули? Где у нас штрафы за несоблюдение? Где у нас рейды, тестирование и наказание нарушителей?

Я уже трижды за месяц вылетал и возвращался в Украину. Наши пограничники через одного сидят в кабинках со спущенными с лица масками. Я такого нигде больше не видел.

Ни в Риге. Ни в Турции. Ни во Франции. Ни в США.

Дебилы. На хрена закрывать въезд иностранцам? Начните сами соблюдать элементарные правила и наказывать других за несоблюдение.

Уже невозможно больше весь этот цирк беспомощности и импотенции наблюдать. Не иностранцы для нас – опасность, мы сами для себя – главная опасность.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора