Женщины от "Слуги народа" обязаны прийти в Раду в футболках "Я тебе не сосна", "Я тебе не баба". Если у мужиков этой фракции нет яиц публично извиниться

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.
Корабельная сосна.
Ты – женщина. Ты – депутат. Ты – член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Ты – глава подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования.
Где твое достоинство? Ты зачем этих конченых оправдываешь? Ты зачем глотаешь по доброй воле порцию этих унижений? Ты зачем в свои почти 42 года выставляешь себя ничтожеством?
Эти два заплывших Ален Делона тебя – женщину – превратили в бабу. Тебя – женщину, обсуждают как кобылу. Тебя – женщину, приравняли то ли к бревну, то ли к проститутке.
Они не обсуждают твой ум. Они не обсуждают твое образование. Они не обсуждают твой профессионализм. Они обсуждают твой тюнинг.
"Я тебе не сосна", "Я тебе не баба". Именно в таких футболках обязаны прийти в сессионный зал ВР все женщины СН. Если у мужиков этой фракции нет яиц публично признаться и извиниться.
И если это не сделает сама героиня, то такую футболку обязана публично надеть жена президента.
Ау! Там в дурдоме. Вы не корабельные сосны. Вы не рабочие бабы. Не молчите.
Напоследок. Мне грустно, что мудрый украинский народ выбрал это отребье нашей общей властью и продолжает ждать от этих чучел исполнения своих мечтаний.
Источник: Алексей Давиденко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора