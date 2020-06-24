Женщины от "Слуги народа" обязаны прийти в Раду в футболках "Я тебе не сосна", "Я тебе не баба". Если у мужиков этой фракции нет яиц публично извиниться

Корабельная сосна.

Ты – женщина. Ты – депутат. Ты – член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Ты – глава подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования.

Где твое достоинство? Ты зачем этих конченых оправдываешь? Ты зачем глотаешь по доброй воле порцию этих унижений? Ты зачем в свои почти 42 года выставляешь себя ничтожеством?

Эти два заплывших Ален Делона тебя – женщину – превратили в бабу. Тебя – женщину, обсуждают как кобылу. Тебя – женщину, приравняли то ли к бревну, то ли к проститутке.

Они не обсуждают твой ум. Они не обсуждают твое образование. Они не обсуждают твой профессионализм. Они обсуждают твой тюнинг.

"Я тебе не сосна", "Я тебе не баба". Именно в таких футболках обязаны прийти в сессионный зал ВР все женщины СН. Если у мужиков этой фракции нет яиц публично признаться и извиниться.

И если это не сделает сама героиня, то такую футболку обязана публично надеть жена президента.

Ау! Там в дурдоме. Вы не корабельные сосны. Вы не рабочие бабы. Не молчите.

Напоследок. Мне грустно, что мудрый украинский народ выбрал это отребье нашей общей властью и продолжает ждать от этих чучел исполнения своих мечтаний.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора