Арахамия считает, что мода на "новые лица" прошла. Теперь ищут управленцев с опытом

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что новые политики не всегда могут разобраться в "сложных системах".

Мода на "новые лица" в политике и менеджменте прошла, теперь команда президента Украины Владимира Зеленского ищет "управленцев с опытом". Об этом 19 июня в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Сейчас действительно не мода, а тренд, наверное, на управленцев с опытом. Уже нет этого, как говорили, "новые лица, новый человек, он разберется" и прочее. Мы просто видим, что это не очень работает в сложных системах", – сказал он.

В качестве примера сложной системы Арахамия назвал "Укразалізницю", а также госконцерн "Укроборонпром".

По его словам, команда Зеленского сейчас занимается подбором кадров именно с таким подходом.

На участии "новых лиц" в политике партии акцентировали внимание во время парламентской кампании 2019 года. Так, партия "Слуга народа" не включала в список политиков, которые уже работали в Верховной Раде.