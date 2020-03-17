Возможен ли мир между ПЦУ и УПЦ КП?

Владимир Зеленский неоднократно заявлял о своих намерениях прекратить вмешательство государства в дела церкви. Но, как оказалось, это не ведет к наступлению религиозного мира, а наоборот, чревато нарастанием накала религиозного противостояния. По правде сказать, мы ничего не слышим в последние годы о каких-бы то ни было разногласиях внутри мусульманских, иудейских общин Украины, среди протестантов или католиков. Однако в последнее время участились конфликты между новосозданной ПЦУ и лишенной государственной регистрации УПЦ Киевского патриархата. Это не добавляет ни новой власти, ни обществу сил для объединения страны. Кстати, бездействие власти в ответ на просьбы УПЦ КП восстановить ее госрегистрацию – еще одна причина усугубления этого социального конфликта.

Первая неделя марта принесла нам тревожные новости о переходе противостояния в открытую стадию: в одесском храме Рождества Христова подрались священники и верующие ПЦУ и УПЦ КП, не поделив время для богослужений. Ужасные кадры драки видела вся страна.



В конце февраля патриарх Филарет даже был вынужден жаловаться Госдепу США на агрессивные действия ПЦУ. "С грустью вынуждены констатировать, что руководство новосозданной ПЦУ, которая находится в зависимости от Константинопольского патриарха, не прекратило своих агрессивных, рейдерских и противозаконных действий в отношении верующих действительно независимой УПЦ КП и сейчас упорно продолжает нехристианскую, противоправную политику противостояния. Происходит это под прикрытием того, что якобы весь упомянутый противоправный курс руководства ПЦУ получил полную поддержку Госдепартамента США".



И речь уже идет о гонениях на УПЦ КП. Так, в конце 2019 года УПЦ КП заявила о попытке рейдерского захвата патриаршей резиденции главы УПЦ КП со стороны ПЦУ и помещений на ул. Десятинной в Киеве. Конфликт между патриархом Филаретом и митрополитом Епифанием выходит за рамки братского недопонимания, становится международным. И наверняка, при встрече с американскими дипломатами будет предъявлен Владимиру Зеленскому как пример религиозных распрей.



Однако за спиной митрополита Филарета стоит более 5 тысяч приходов по всей стране. 7,7% жителей Украины причисляют себя именно к этой конфессии. Приостановка госрегистрации не мешает активно расширять сеть приходов как в Украине, так и за рубежом. Австралийские, французские, молдавские приходы недавно со скандалами вышли из ПЦУ и вернулись в состав УПЦ КП.



УПЦ КП была материальной и идейной основой создания ПЦУ, и раскол внутри последней на самом старте – не лучший фундамент для дальнейшего строительства независимой православной церкви Украины. По сути, церковь и религия стали игрушкой в руках политиков. Главной опорой митрополита Епифания был экс-президент Петр Порошенко, с уходом от власти которого перед новым главой новой церкви ПЦУ встал вопрос: кто он без Порошенко и Филарета. Молодой предстоятель пока находится в поиске ответа на этот вопрос. Но вряд ли этот ответ лежит в ликвидации УПЦ КП.



10 марта патриарх Филарет встретился с главой парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Александром Ткаченко с просьбой провести слушания о ситуации с отказом в возобновлении регистрации УПЦ КП. После отставки правительства, потерявшего доверие народа и президента, чью позицию займет Александр Ткаченко в прошлом коллега и бизнес-конкурент Владимира Бородянского, так препятствовавшего УПЦ КП? Верующих одной из крупнейших конфессий или интересов бывшего президента Порошенко?

Источник: site.ua