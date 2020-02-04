Филарета исключили из числа членов Священного синода ПЦУ

В Православной церкви Украины заявили, что на заседание Священного синода почетный патриарх ПЦУ Филарет не явился в шестой раз.

На заседание Священного синода ПЦУ не пришел только Филарет Фото: ЕРА

4 февраля на заседании Священного синода Православной церкви Украины (ПЦУ) из числа его членов исключили почетного патриарха ПЦУ Филарета. Об этом проинформировал сайт церкви.

"В заседании приняли участие все члены синода, кроме почетного патриарха Филарета, отсутствующего без уважительной причины... Учитывая отсутствие на шести заседаниях Священного синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного синода, несмотря на письменное приглашение, было решено остановить полномочия почетного патриарха Филарета как члена Священного синода", – сказано в сообщении.

Синод решил оставить Филарета в составе епископата ПЦУ, но лишил его канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией.

"Синод констатировал, что почетному патриарху Филарету как архиерею на покое канонически запрещено совершать любые хиротонии. Клирики, названные им в неуставной способ епископами, таковыми не являются, сделанное для них и сделанное ими – все ничтожно", – заявили в ПЦУ.

Филарета и его окружение Православная церковь Украины снова призвала "к примирению и прекращению самоизоляции".

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата (КП) и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию в Стамбуле.

В мае 2019 года между Филаретом и Епифанием возник конфликт. Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и допустил отделение УПЦ КП от ПЦУ. Епифаний заявил, что о восстановлении Киевского патриархата неправильно говорить, поскольку это может привести к изоляции ПЦУ, лишению ее томоса об автокефалии и "всех достижений церковной независимости".

29 мая стало известно, что Епифаний издал указ, согласно которому документы УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года, признаются недействительными.

20 июня Филарет провел во Владимирском соборе собрание группы иерархов, которое назвал "поместным собором". На собрании приняли постановление о восстановлении УПЦ КП и отказались принимать томос. В ПЦУ назвали эти решения "ничтожными в юридическом и каноническом смыслах этого слова".

Филарет продолжает настаивать, что УПЦ КП, которую он возглавлял до объединительного собора, не самораспустилась, а до сих пор существует и что новая церковь слишком зависима от Вселенского патриархата.

2 июля УПЦ КП обратилась в Окружной административный суд Киева с иском об отмене своей ликвидации. В сентябре ОАСК частично удовлетворил иск УПЦ КП к Министерству культуры Украины, запретив субъектам государственной регистрации юридических лиц и ликвидационной комиссии действия, касающиеся имущества Киевской патриархии УПЦ КП. Кроме того, суд признал противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии. Шестой апелляционный административный суд в Киеве в ноябре отменил предыдущие решения ОАСК.

В Едином реестре Минюста указано, что деятельность УПЦ КП (код 22894788) была прекращена 13 декабря 2019 года. УПЦ КП отрицает свою ликвидацию как юридического лица.

Священный синод ПЦУ на заседании 5 декабря решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.