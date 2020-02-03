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Дмитрий Горевой
Дмитрий Горевой

Религиовед.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Филарет шатал новую церковь очень сильно. Но Епифанию удалось удержать ПЦУ от разбалансированности и распада

За прошедший после интронизации митрополита Епифания год успехов у ПЦУ было больше, чем неудач. Прежде всего, ему удалось удержать церковь от разбалансированности и распада. Филарет шатал новую церковь очень сильно, но расшатать ее окончательно у него так и не вышло. А люди, которые его поддержали, – это откровенные маргиналы. Заслуга Епифания в том, что он не поддался эмоциям, не делал резких движений. Филарет же пытался его спровоцировать на конфликт и ждал от Епифания ошибок. Однако последний смог удержать церковную структуру.

Во-вторых, Епифаний достойно пережил транзит власти. Все-таки ни для кого не секрет, что Порошенко поддерживал ПЦУ, а Зеленский занимает больше нейтральную позицию. И многие оппоненты автокефалии говорили: мол, как только поменяется власть, ПЦУ распадется. Даже патриарх Кирилл, когда осенью 2018 года ездил к Варфоломею, говорил, что в следующем году в Украине выборы, Порошенко не переизберется и тогда автокефалия никому не будет нужна. Епифаний доказал, что это не так. Церковь выстояла.

Еще один момент – это вопрос признания. Многие твердят, что массовых признаний ПЦУ нет – якобы ожидания не осуществились. Но по церковным меркам ПЦУ показывает хороший результат в плане признания другими церквями. Например, для признания Александрийским патриархатом ПЦУ понадобилось меньше года. Тому же Московскому патриархату на это потребовалось четыре года. То есть мы справились в четыре раза быстрее, и это о многом говорит.

Если говорить о том, чего пока не удалось сделать, то это церковная реформа. А также активная информационная кампания – борьба с российской церковной пропагандой. Этого пока нет. Но насколько я знаю, в планы митрополита Епифания входит развитие церкви и ее взаимодействие с обществом, ожидается представление фондов, которые будут финансировать соответствующие программы.

ПЦУ за прошедший год приросла количественно. И, видимо, настал черед прирастать качественно. Сейчас динамика переходов из УПЦ Московского патриархата в ПЦУ снизилась – по несколько в месяц. Но темпы переходов зависят в том числе и от самой ПЦУ. Если она будет готова к церковной децентрализации, чтобы принять к себе нынешние общины УПЦ МП с их потребностями и привычками, это приведет к определенным сдвигам в сознании этих общин и, как результат, к новым переходам.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Украина, религия, УПЦ МП, Дмитрий Горевой, митрополит Епифаний, ПЦУ
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