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﻿Митрополит ПЦУ Епифаний отчитался о деятельности церкви за год существования. Видео

Православная церковь Украины 3 февраля празднует первую годовщину интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания. На посвященной этому событию пресс-конференции, которую транслировал "5 канал", Епифаний рассказал о том, что ждет признание ПЦУ еще несколькими церквями, и напомнил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата вместе с Автокефальной церковью Украины сформировали новую церковь. Он также подчеркнул, что благодарен почетному патриарху Филарету за деятельность в создании вновь созданной церкви, но выразил сожаление, что тот пытается воспроизвести УПЦ КП.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Митрополит Епифаний подытожил деятельность ПЦУ за год
Митрополит Епифаний подытожил деятельность ПЦУ за год
Фото: Митрополит Епіфаній / Facebook

Православную церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также двое архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает последнее, 15-е, место.

В 2019 году автокефалию ПЦУ признали Православная церковь Греции и Александрийский патриархат.

видео

Видео: 5 канал / YouTube
Теги: церковь, автокефалия, томос, митрополит Епифаний, Православная церковь Украины, ПЦУ
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