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Филарет требует от вселенского патриарха вернуть оригинал решения о ликвидации УПЦ КП

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет утверждает, что оригинал постановления поместного собора от 15 декабря 2018 года, в котором говорилось о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата, должен находиться не в Константинополе, а в Киеве. В связи с этим он обратился к вселенскому патриарху Варфоломею.

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Филарет отозвал свою подпись под решением поместного собора о ликвидации УПЦ КП
Филарет отозвал свою подпись под решением поместного собора о ликвидации УПЦ КП
Фото: Патріарх Філарет / Facebook

20 января во время-пресс конференции почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил, что обратился к вселенскому патриарху Варфоломею с требованием вернуть оригинал постановления поместного собора от 15 декабря 2018 года из Стамбула в Украину. Видео опубликовало "Интерфакс-Украина".

"Сейчас требуем от вселенского патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал этого собора. Почему оригинал находится в Константинополе? Это же собор Киевского патриархата? Киевского патриархата! Поэтому оригинал должен быть в канцелярии КП, а не в канцелярии Константинопольского патриархата. Он мог иметь копию этого постановления, а не оригинал", – заявил Филарет.

Он напомнил, что отозвал свою подпись под постановлением о ликвидации УПЦ КП, так как считает, что украинская церковь не получила полной автокефалии, вместо этого, по его мнению, она стала зависимой от Константинопольского патриархата.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию в Стамбуле.

В мае 2019 года между Филаретом и Епифанием возник конфликт. Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и допустил отделение УПЦ КП от ПЦУ. Епифаний заявил, что о восстановлении Киевского патриархата неправильно говорить, поскольку это может привести к изоляции ПЦУ, лишению ее томоса об автокефалии и "всех достижений церковной независимости".

29 мая стало известно, что Епифаний издал указ, согласно которому документы УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года, признаются недействительными.

20 июня Филарет провел во Владимирском соборе собрание группы иерархов, которое назвал "поместным собором". На собрании приняли постановление о восстановлении УПЦ КП и отказались принимать томос. В ПЦУ назвали эти решения "ничтожными в юридическом и каноническом смыслах этого слова".

Филарет продолжает настаивать, что УПЦ КП, которую он возглавлял до объединительного собора, не самораспустилась, а до сих пор существует и что новая церковь слишком зависима от Вселенского патриархата.

2 июля УПЦ КП обратилась в Окружной административный суд Киева с иском об отмене своей ликвидации. В сентябре ОАСК частично удовлетворил иск УПЦ КП к Министерству культуры Украины, запретив субъектам государственной регистрации юридических лиц и ликвидационной комиссии действия, касающиеся имущества Киевской патриархии УПЦ КП. Кроме того, суд признал противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии. Шестой апелляционный административный суд в Киеве в ноябре отменил предыдущие решения ОАСК.

В Едином реестре Минюста указано, что деятельность УПЦ КП (код 22894788) была прекращена 13 декабря 2019 года. УПЦ КП отрицает свою ликвидацию как юридического лица.

Священный синод ПЦУ на заседании 5 декабря решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.

Теги: Украина, УПЦ КП, церковь, патриарх Филарет, Стамбул, Варфоломей, Константинополь, Православная церковь Украины, ПЦУ
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