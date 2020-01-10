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Филарет отозвал свою подпись под решением поместного собора о ликвидации УПЦ КП

Отзыв подписи под решением поместного собора УПЦ КП о своей ликвидации почетный патриарх ПЦУ Филарет объяснил ссылкой на это решение при отказе зарегистрировать следующее решение, принятое собором УПЦ КП.

Филарет отказывается признавать ликвидацию УПЦ КП
Филарет отказывается признавать ликвидацию УПЦ КП
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Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет отозвал свою подпись под принятым 15 декабря 2018 года решением о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Об этом 10 января 2020 года проинформировал сайт УПЦ КП.

"Филарет отозвал свою подпись под постановлением так называемого поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года. На это постановление ссылаются чиновники Министерства культуры Украины, которые отказываются осуществить государственную регистрацию постановления поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 20 июня 2019 года, которым было отменено постановление так называемого поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года", – сказано в сообщении.

Об отзыве своей подписи Филарет уведомил министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, отметили в УПЦ КП.

"В дальнейшем подпись патриарха Киевского и всей Руси – Украины Филарета под постановлением так называемого поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года прошу считать недействительной", – сказано в письме, адресованном министру.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию в Стамбуле.

В мае 2019 года между Филаретом и Епифанием возник конфликт. Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и допустил отделение УПЦ КП от ПЦУ. Епифаний заявил, что о восстановлении Киевского патриархата неправильно говорить, поскольку это может привести к изоляции ПЦУ, лишению ее томоса об автокефалии и "всех достижений церковной независимости".

29 мая стало известно, что Епифаний издал указ, согласно которому документы УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года, признаются недействительными.

20 июня Филарет провел во Владимирском соборе собрание группы иерархов, которое назвал "поместным собором". На собрании приняли постановление о восстановлении УПЦ КП и отказались принимать томос. В ПЦУ назвали эти решения "ничтожными в юридическом и каноническом смыслах этого слова".

Филарет продолжает настаивать, что УПЦ КП, которую он возглавлял до объединительного собора, не самораспустилась, а до сих пор существует и что новая церковь слишком зависима от Вселенского патриархата.

2 июля УПЦ КП обратилась в Окружной административный суд Киева с иском об отмене своей ликвидации. В сентябре ОАСК частично удовлетворил иск УПЦ КП к Министерству культуры Украины, запретив субъектам государственной регистрации юридических лиц и ликвидационной комиссии действия, касающиеся имущества Киевской патриархии УПЦ КП. Кроме того, суд признал противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии. Шестой апелляционный административный суд в Киеве в ноябре отменил предыдущие решения ОАСК.

В Едином реестре Минюста указано, что деятельность УПЦ КП (код 22894788) была прекращена 13 декабря 2019 года. УПЦ КП отрицает свою ликвидацию как юридического лица.

Священный синод ПЦУ на заседании 5 декабря решил создать для Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.

Теги: УПЦ КП, церковь, патриарх Филарет, документы, Владимир Бородянский
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