В Германии в этом году среднее число умерших за день – самое низкое за пять лет. Где жертвы эпидемии? Поневоле станешь конспирологом

Может мне кто-нибудь объяснить следующую коллизию? Вот на этом сайте есть данные по смертности в Германии по годам. Используя приведенные данные, легко вычислить, что в среднем в день в Германии умирало:

в 2015 году – 2534 человека;

в 2016-м – 2495;

в 2017-м – 2554;

в 2018-м – 2616.

Вот на этом сайте приведены данные по количеству умерших в 2020 году с начала года по сегодняшний день. Легко вычислить, что в среднем в день с начала года умирало по 2435 человек. То есть меньше, чем в любой из пяти предыдущих лет.

Где жертвы эпидемии? Где трупы? Ок. Можно сомневаться в добросовестности немецких чиновников и думать, что они умерших от коронавируса прячут в умерших от гриппа или пневмонии. Но общее-то число умерших от любых (!) причин в этом году самое низкое за пять лет! Как вы это объясните?

Вот статья в авторитетном немецком журнале Focus от 7 февраля этого года. То есть еще до того, как весь мир спятил. В ней черным по белому говорится, со ссылкой на специалистов (в том числе и Института Роберта Коха, которые теперь орут как потерпевшие), что коронавирус не опаснее гриппа и что от гриппа в Германии (!) в некоторые годы умирает до 20 тыс. человек. И что, например, с октября 2019 года к 7 февраля 2020 года умерло уже 57 человек.

То есть за четыре месяца в Германии умерло от гриппа 57 человек (больше 14 человек в месяц) и никто не закрыл границу, не посадил людей под домашний арест и т.д.

Коронавирус в Германии присутствует уже два месяца. О чем говорят специалисты в этой статье. За это время умерло 26 человек (то есть 13 человек в месяц) и всю Германию арестовали, а экономику – остановили.

Более того: правительство собирается абсолютно бесконтрольно и непрозрачно потратить полтриллиона евро. И мы все аплодируем. Похоже на коллективное сумасшествие. Поневоле станешь конспирологом...

Фактически все немцы посажены под домашний арест, школы, университеты и другие учреждения закрыты, а экономика управляется правительством напрямую. Министр экономики грозит национализацией, а финансовые власти начинают инфляционную накачку.

В стране де-факто введено чрезвычайное положение, и гражданские права задвинуты в дальний угол. Вместо них правительство требует сознательности, солидарности, дисциплины и единства перед лицом грозной опасности.

Опасность де-факто значительно меньше, чем вред, который наносит правительство стране и народу под видом приготовлений к ее отражению. Границы закрыты, и всякая связь с внешним миром прервана. Даже на границе с Австрией (?!) стоят фактически баррикады.

У меня вопрос: а состоятся ли выборы в Бундестаг в 2021 году или их перенесут на неопределенный срок? Ведь правительство уже сказало, что пандемия может продлиться и год, и два, и больше. И кто будет принимать решение о переносе выборов? Уж не правительство ли?

Как удачно заболел коронавирусом Фридрих Мерц, главный оппонент и главная угроза фрау Меркель, не правда ли?

Когда прекратится так называемый карантин, а де-факто чрезвычайное положение? И действует ли на территории Германии в настоящий момент конституция? И как сочетаются с ней те меры, на которые с таким энтузиазмом пошла фрау Меркель?

Есть ли у нас еще Бундестаг? Или он полностью находится под контролем исполнительной власти? И последний вопрос: чем это не 1933 год и не похожа ли эта эпидемия на поджог Рейхстага?

Источник: Кох Альфред / Facebook

Кох Альфред / Facebook