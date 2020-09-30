В "сталинском" приговоре историку Дмитриеву весь мир "органов госбезопасности" РФ виден как на ладони. Убогий мир гнилых подонков

Я хочу, чтобы было предельно ясно: нет дискуссии "виновен – невиновен" по делу Дмитриева. Есть люди, которые считают, что он виновен, а есть те, которые считают, что нет.

Но это все в прошлом! Эта вся история про "виновен – невиновен" интересна была до того момента, пока кривой российский суд, суд неправый и позорный, не признал его виновным и не посадил на 3,5 года.

Они, те, кто (в отличие, например, от меня) считали его виновным, победили. Их взяла. Дмитриева посадили. И он почти весь срок уже отсидел. Поэтому все эти качели про вину теперь уже неинтересны. Проехали.

Все случилось так, как вы хотели: Дмитриева признали виновным и он отсидел столько, сколько ему присудил ваш т.н. "суд".

Но нет!

Дальше начинается другая дискуссия. Не про "виновен – невиновен". Дальше идет речь о милосердии... Да, да, я знаю: любимый ваш Глеб Жеглов говорил, что "милосердие – поповское слово". Именно! Так и есть! Это прямо из Писания!

Вы, которые застроили страну церквями так, что продохнуть негде, вы, кто без конца поститесь и креститесь, вы, кто завесили свои офисы и особняки иконами в три ряда – вы не то что не можете быть милосердными, не то что считаете его неуместным... Нет...

Вы глубоко его презираете. Вы даже не понимаете, зачем оно. Вы считаете его глупостью и слабостью. Вы рады, что ваши враги милосердны – потому, что легко им воспользуетесь, когда речь пойдет о вас...

Но даже тогда, когда вы будете просить о милосердии к себе, вы, получив его, не поменяете своей точки зрения и будете всегда считать тех, кто его проявил по отношению к вам, слюнтяями и недоумками. И будете в своем кругу ехидно смеяться и говорить, как здорово вы нас, как говорится, "развели на слюнтявку"...

А между тем лишь тот может считаться христианином, кто милосерден... Впрочем, вам ведь ваш Гундяев наверняка про это не говорил, правильно? Да он и сам небось считает это бреднями. И бормочет про христианские добродетели только тогда, когда "постановку лохам крутит" и "причесывает на бога"...

Во всем этом воистину "сталинском" сроке длиной в 13 лет (за убийство меньше дают) весь ваш мир "органов госбезопасности" виден как на ладони... Убогий мир гнилых подонков...

Я думаю, что духовный мир опарышей и червей богаче вашего тупого "гы-гы". Пойдите в ваш храм, помолитесь вашему богу. Надеюсь, теперь даже слепые видят, что это не Иисус Христос.

Источник: Альфред Кох / Facebook