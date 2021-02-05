ГОРДОН
 
 
Андрей Волянский
Андрей Волянский

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук.


все материалы автора

По самым скромным подсчетам, без вакцинации к маю 23 тыс. летальных исходов в Украине превратятся в 40–60 тыс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

5 февраля 2021 года. 10.00–11.00. Час вопросов к правительству о результатах проведения карантинных мероприятий, введенных правительством Украины в январе 2021 года, и о выполнении плана вакцинации населения Украины от СOVID-19.

Детский сад. С обеих сторон. Детские вопросы, детские ответы.

Если сейчас, через 11 месяцев после начала карантинных мероприятий, ситуация в Украине довольно спокойная в том числе благодаря действиям исполнительной власти, то дальнейшая тактика/стратегия отсутствует напрочь. Ни одна из вакцин не зарегистрирована. Про поставки китайской вакцины уже не говорим, ждем 110 тыс. доз от Pfizer. Pfizer (со слов Виктора Ляшко) в кратчайшие сроки зарегистрирует вакцину. Кратчайшие – это какие? Ежедневно умирают люди, и, по самым скромным подсчетам, в стране без вакцинации к маю 23 тыс. летальных исходов превратятся в 40–60 тыс.

Также сегодня запланировано слушание проекта про национальный план вакцинации. С 27 января каждый рабочий день проект попадает в повестку дня, но не заслушивается. Существующий проект вызывает огромное недоумение. Налицо жесточайший дефицит вакцины по сравнению с цивилизованными странами.

Чтобы вакцина спасала жизни, ее нужно вводить людям из групп риска – пожилым и хронически больным. И только при избытке вакцины (третий квартал 2021 года) стоит вакцинировать медиков, военных, силовиков.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Теги: Украина, медицина, правительство, вакцинация, карантин, Андрей Волянский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина G
Виктория ВОРОНИНА
ОПЗЖ собралась объявить импичмент Зеленскому. Объясняем, почему у партии Медведчука ничего не получится
ОПЗЖ собралась объявить импичмент Зеленскому. Объясняем, почему у партии Медведчука ничего не получится G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд
  Белковский: Зеленскому для рывка надо сформировать новый Кабмин из Тимошенко, Гройсмана, Яценюка, Разумкова во главе с Христей Фриланд G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Лев Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка
  Лев Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка
  В клипе, снятом украинским режиссером, Cardi B станцевала тверк на надгробной плите. Видео
  В клипе, снятом украинским режиссером, Cardi B станцевала тверк на надгробной плите. Видео
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
"Слишком жарко". Актриса из "Сватов" снялась в просвечивающемся платье
Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу
Скульптор Пинчук рассказал, как поступит, если Путин решит купить у него работу G
Виктория ВОРОНИНА
"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину
"Царь танцпола", "Береги себя". После заводного танца у Ткача прихватило спину
Бабкина прооперировали в Австрии
Бабкина прооперировали в Австрии
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого – СМИ
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
"Как необычно", "Обалденно". Жена Ярославского восхитила переменами во внешности. Фото
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
  "Он был шулер всесоюзного масштаба". Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца
  "У солистки очень хорошая внешность, я бы сделал из нее мольфарку или колдунью". Бебешко оценил шансы Go-A на победу в "Евровидении 2021" с песней "Шум"
  "У солистки очень хорошая внешность, я бы сделал из нее мольфарку или колдунью". Бебешко оценил шансы Go-A на победу в "Евровидении 2021" с песней "Шум"
Пинчук: Галстук и свитер Зеленского я подарил Фуксману, мужу Бережной
Пинчук: Галстук и свитер Зеленского я подарил Фуксману, мужу Бережной G
Виктория ВОРОНИНА
  Позитив и Michelle Andrade презентовали дуэтную песню. Аудио
  Позитив и Michelle Andrade презентовали дуэтную песню. Аудио
"Нужно находить смелость и расходиться". Бадоева рассказала об отношениях с экс-супругом после развода
"Нужно находить смелость и расходиться". Бадоева рассказала об отношениях с экс-супругом после развода
"Люблю, когда мне врут! А раньше плакала". Никитюк заявила, что в ее жизни происходят сумасшедшие события
"Люблю, когда мне врут! А раньше плакала". Никитюк заявила, что в ее жизни происходят сумасшедшие события
19-летняя внучка Ющенко стала участницей "слепых прослушиваний" "Голосу країни". Видео
19-летняя внучка Ющенко стала участницей "слепых прослушиваний" "Голосу країни". Видео
  "Красота – это боль". Американский рэпер вживил в лоб бриллиант стоимостью $24 млн. Видео
  "Красота – это боль". Американский рэпер вживил в лоб бриллиант стоимостью $24 млн. Видео
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS