По самым скромным подсчетам, без вакцинации к маю 23 тыс. летальных исходов в Украине превратятся в 40–60 тыс.

5 февраля 2021 года. 10.00–11.00. Час вопросов к правительству о результатах проведения карантинных мероприятий, введенных правительством Украины в январе 2021 года, и о выполнении плана вакцинации населения Украины от СOVID-19.

Детский сад. С обеих сторон. Детские вопросы, детские ответы.

Если сейчас, через 11 месяцев после начала карантинных мероприятий, ситуация в Украине довольно спокойная в том числе благодаря действиям исполнительной власти, то дальнейшая тактика/стратегия отсутствует напрочь. Ни одна из вакцин не зарегистрирована. Про поставки китайской вакцины уже не говорим, ждем 110 тыс. доз от Pfizer. Pfizer (со слов Виктора Ляшко) в кратчайшие сроки зарегистрирует вакцину. Кратчайшие – это какие? Ежедневно умирают люди, и, по самым скромным подсчетам, в стране без вакцинации к маю 23 тыс. летальных исходов превратятся в 40–60 тыс.

Также сегодня запланировано слушание проекта про национальный план вакцинации. С 27 января каждый рабочий день проект попадает в повестку дня, но не заслушивается. Существующий проект вызывает огромное недоумение. Налицо жесточайший дефицит вакцины по сравнению с цивилизованными странами.

Чтобы вакцина спасала жизни, ее нужно вводить людям из групп риска – пожилым и хронически больным. И только при избытке вакцины (третий квартал 2021 года) стоит вакцинировать медиков, военных, силовиков.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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