Папские амбиции иерархов Фанара усиливают раскол в православии

Архиепископ Прусский Элпидофор (Ламбриниадис) запомнился глубочайшим прогибом под патриарха Варфоломея еще в 2014 году. 7 января 2014 года в ответ на позицию Синода РПЦ о том, что РПЦ понимает первенство чести Константинопольского патриарха как первого упоминающегося в диптихах среди равных (без папских полномочий), на официальном сайте Константинопольского патриархата была опубликована статья Элпидофора, на тот момент – митрополита Бурсы и профессора теологии Университета в Салониках.

"Первенство архиепископа Константинополя не имеет ничего общего с диптихами… Если мы будем говорить об источнике первенства, то таким источником является сама личность архиепископа Константинополя, который как епископ является первым "среди равных", но как архиепископ Константинополя и, соответственно, вселенский патриарх есть первый без равных (primus sine paribus)".

Стоит отметить, что в последние 100 лет в Константинопольском патриархате развилось учение о первенстве, фактически копирующее модель Ватикана, в которой глава церкви – папа – считается представителем Бога на Земле.

Исходя из этой концепции, Элпидофор активно помогал Варфоломею в проекте дарования автокефалии для ПЦУ. Именно за томос, выданный Фанаром Православной церкви Украины в 2019 году, он и получил свою престижную кафедру главного архиепископа и представителя Вселенского патриархата в США.

А получив, незамедлительно начал борьбу за следующий этап карьерной лестницы, ведущей на Константинопольский престол. Правда, по головам своих православных коллег, и, не исключено, – и по голове самого патриарха Варфоломея. Одним из его недавних шагов в этом направлении стало интервью греческому изданию "Товима". В нем архиепископ снова поднимает вопрос права выдавать автокефалию, точнее, обосновывает исключительное право Константинопольского патриархата на дарование томосов.

И в своих размышлениях архиепископ Элпидофор неожиданно приходит к выводу, что не Русская православная церковь является церковью-матерью по отношению к украинской, а наоборот, Москва – дочерняя церковь Киева.

"В случае с украинской церковью по крайней мере парадоксальным и искривленным является утверждение любого о том, что церковь в Москве является матерью церкви Украины. Как раз наоборот. Московская церковь является дочерью украинской церкви, которая – украинская церковь – является дочерью Вселенского патриархата. Вы знаете, что крещение Руси, но не россиян, а как известно, Киевская Русь – это не Россия, произошла при киевском князе Владимире, после его крещения", – заявил он.

По логике архиепископа Элпидофора, получается, что церковью-матерью по отношению к РПЦ является созданная Петром Порошенко в 2019 году ПЦУ, что само по себе за гранью абсурда. Не говоря уже о том, что верующие РПЦ тогда тоже, получается, как бы относятся к Фанару. Это ни много ни мало, заявка на 100 миллионов верующих, относящихся к чужой юрисдикции. Полная же мечта Элпидофора составляет свыше 200 миллионов верующих по всему миру, которых откуда-то надо взять фактически несостоятельному в этом отношении Константинополю.

Идея папства настолько сильна для архиепископа, что он держит в фокусе и другие направления для создания своего величества. Борьба с Кипрской и Элладской церквями за право представлять греческое православие в мире тоже ни на минуту им не останавливается. Греческому телеканалу ERT Элпидофор недавно заявил: "Американская архиепархия является естественным лидером греко-американского лобби. Мы готовы двигаться в любом направлении в сотрудничестве с Грецией и Кипром для защиты интересов Родины и нации".

В любом направлении, ради Родины. Стоит напомнить, что сам архиепископ – гражданин Турции, как и его отец, не пожелавший возвращаться в Грецию, и с исторической родиной его связывает разве что желание карьерного роста за ее счет.

Гибкость принципов, свободное обращение с канонами православия и живой интерес к получению власти делают Элпидофора идеальным кандидатом для Демпартии США, традиционно отбирающей своих агентов влияния на чужих юрисдикциях именно по таким критериям.

В начале июня 2020 года архиепископ был замечен в откровенно антитрамповских манифестациях движения Black Lives Matter: "Сегодня я приехал сюда, в Бруклин, чтобы выразить солидарность с моими собратьями и сестрами, чьи права были жестоко нарушены. Мы должны говорить и говорить громко о несправедливости в нашей стране. Это наш моральный долг и обязанность поддерживать святость каждого человека… И поэтому я буду и впредь стоять впереди вместе со всеми, кто привержен делу сохранения мира, справедливости и равенства для каждого гражданина доброй воли, независимо от его расы, религии, пола или этнического происхождения".

К слову, архиепископ Элпидофор был приглашен на марш мэром Бруклина Эриком Леруа Адамсом и государственным сенатором Эндрю Гунардесом. Оба они по стечению обстоятельств представляют главного бенефициара протестов – Демократическую партию США. Ранее он принял активное участие в написании и распространении так называемой социальной доктрины Фанара – "За жизнь мира", написанной также по стечению обстоятельств по главным пунктам предвыборной программы кандидата от Демпартии Джозефа Байдена – защита мигрантов, толерантность к девиациям, замена христианских ценностей вольным трактованием прав человека и пр.

24 апреля 2020 с наступлением мусульманского поста Рамадан, архиепископ Элпидофор заявил: "В это время, когда нам нужна глобальная солидарность, я выражаю пожелание, чтобы Рамадан помог объединить народы и нации вокруг смысла жизни, надежды на вечность, для распространения мира и доброй воли на земле, и таким образом вместе мы преодолеем эту мировую пандемию".

Никто ведь не заставлял православного священника искать расположения мусульманской общины США, чьи интересы в предвыборной кампании взялся рьяно защищать Джо Байден, посвятив им несколько разделов своей программы? Нет. А народы и нации вокруг смысла жизни, по его словам, теперь объединяет не Христос, а Рамадан.

Свой политический активизм рамками православия и, тем более, канонов, он ограничивать не собирается. Это, по сути, заявление о старте активной политической деятельности, в, заметим, далеко не православной стране, которая находится на пороге президентских выборов. То есть на стороне одной из двух крупнейших политических партий США.

Именно папские амбиции, а не независимость ПЦУ, как продавалось наивным патриотам в 2018–2019 годах Петром Порошенко, дали толчок к сближению Фанара и Банковой. Противоречия вскрылись значительно позже, когда оказалось, что Фанар фактически создал в Украине экзархат, без каких-либо признаков автокефалии. Ни о каком патриархате речи не шло и не идет сейчас. "Киевская Русь – Киев, а сегодня это Украина – это юрисдикция Вселенского патриархата. И следовательно Киев – это митрополия!" – уже без стеснения заявляет принявший непосредственное участие в создании ПЦУ архиепископ Элпидофор в недавнем интервью "Товима".

Все это говорит о том, что мысли иерарха Фанара заняты исключительно одним – сбором/отбором у других церковных юрисдикций. Неважно, как и у кого они будут отобраны. Неважно, где будет находиться сам патриархат. Кто на самом деле – патриарх Варфоломей или кандидат в президенты Джозеф Байден или президент Турции Эрдоган – руководит действиями архиепископа Американского – трудно сказать. Хотя, на самом деле куда более важный вопрос – кому в духовном смысле служит архиепископ Элпидофор, намеренно усиливающий раскол в мировом православии, настойчиво выстраивающий под себя сценарий папства, с намерениями подчинить как можно больше церковных юрисдикций.

Источник: Золотарев Андрей / Facebook