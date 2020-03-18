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Артем Франков
Артем Франков

Украинский спортивный журналист, главный редактор журнала “Футбол“.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Павелко утверждает, что сэкономил на футбольных площадках 12 млн грн. То есть недоворовал

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Необходимое предисловие. Никакой вирус, никакая эпидемия, никакая пандемия не должны мешать борьбе с коррупцией и не имеют права позволить ворью избежать ответственности.

В рамках сказанного переходим к знакомому вопросу о площадках с искусственным покрытием и работе временной следственной комиссии Верховной Рады, которую (работу, комиссию, Раду) никто не останавливал и не распускал. Заместитель главы комиссии, нардеп Григорий Мамка посмел осмотреть площадки не из списка ФФУ, увидел развал и запустение, написал об этом (кстати, никаких записей в Facebook не удалял). В ответ понеслись обвинения в коррупции и куча всякого словесного мусора, задача которого – передернуть и подменить понятия.

Я бы не хотел в надцатый раз пояснять вам всю схему. В конце концов, тому, кто хотел разобраться, уже давным-давно все понятно, но несколько вопросов, необходимых в связи с данным эпизодом, подчеркну.

Итак, вы утверждаете, что "ФФУ Продакшн", дочерняя фирма ФФУ (в мае 2019 года ФФУ была переименована в УАФ – Украинскую ассоциацию футбола. – "ГОРДОН"), построила все "свои" площадки? Ок, допустим. Подчеркиваю: допустим. Если вести речь о 66 площадках в Киеве, предусмотренных программой 2018 года. По предоплате, поступившей еще в конце 2017 года, по 1,5 млн грн, не разбирая, где речь идет о строительстве, а где – о реконструкции (понятно, что это две большие разницы и две разные стоимости), но допустим. Хотя в качестве анонса хочу рассказать вам об инспекции площадок, которые должны были быть сданы в эксплуатацию в 2019-м, – долго будете отмахиваться...

Ну а пока мы говорим не о том, построены где-то площадки или нет, а о том, сколько и как при этом спионерили! Так вот: только по экспертной оценке, только на 66 упомянутых площадках в Киеве и только на покрытиях – 9,5 млн грн.

И вдогонку – обещанные вопросы:

1. Каким образом "ФФУ Продакшн" без денег, опыта работ и строительной техники вообще выигрывала тендеры? В частности, на строительство тех самых 66 площадок в Киеве. Чудо Господне?! Да вас бы всех – на борьбу с коронавирусом...

2. Почему Минрегионстрой прописал в условиях тендеров как минимум один пункт (пресловутая кучерявость травы), отсекающий любые покрытия, кроме "ФФУ Продакшн", а потом убрал этот пункт из документов и сделал вид, что ничего не было? Это не коррупция?! Особенно если учесть, что ликвидировали этот пункт только после того, как его обнаружили журналисты, и у чинуш, пойманных на горячем, затряслись поджилки!

То есть вопрос не только в строительстве 66 или 666 – вопрос в том, что на подавляющем большинстве площадок лежит ваше абсолютно неконкурентоспособное на рынке покрытие.

3. Почему эти площадки стоят около 1,5 млн грн, то есть очень и очень дорого? При том, что они не имеют искусственного освещения, а это во многом превращает проект в бессмыслицу! При том, что объем работ там очень разный.

4. Почему по программе строительства полей и площадок государство внезапно (Ну как, "внезапно"? [Президент УАФ Андрей] Павелко во главе бюджетного комитета ВР) предусмотрело 100% предоплату, уникальную и буквально кричащую о коррупции вещь?

Зашевелились, кстати, только после перечисления известных сумм.

5. Почему врал Павелко, обещавший, что "Политан" отечественного производства" будет лучше и дешевле "Политана" производства немецкого? Чем он ответил за эти слова? В итоге вышло, что покрытие местного производства вдвое дороже и не имеет сертификата качества. И по-прежнему есть все основания подозревать, что это обыкновенная спекуляция "купил-завез-продал", а не наше производство. Депутатам показали крутящиеся станки и ездящие ковры? И что с того? Они – специалисты в производстве?

6. Сколько можно врать, что ФФУ отвечает только за те площадки, которые строила "ФФУ Продакшн"?

Без Павелко и его присных не было бы ни "типовых проектов", ни диких цен на все, ни государственной программы финансирования с предоплатами и четким намерением разворовать миллиарды казенных денег! Нормальные, да хотя бы приблизительно честные люди на месте этой камарильи просто взяли бы подаренные нам деньги УЕФА и на них возвели бы не "черный ящик" под Киевом, а те же самые площадки по всей стране вовсе без привлечения госбюджета!

Наконец, по многим и очень многим недостроенным площадкам вы давно получили деньги за их покрытие, а оно не лежит. Это что, не факт? Так чего вы вертите этим самым?!

7. Вы утверждаете, что еще и сэкономили что-то? 12 миллионов?! То есть недоворовали... Это радует. Не зря шум поднимали вокруг ваших программ!

А знаете, что произошло на самом деле? Просто перемерили площадки. И выяснилось, что на самом деле на них ушло куда меньше покрытия, чем было заявлено изначально. Вот и сэкономилась дюжина миллионов, отнюдь не по вашей доброй воле!

И вообще, возьмите для начала и сделайте всеобщим достоянием обоснование цены в 1,5 млн грн за площадку и €16–20 за квадратный метр искусственного покрытия! В то время, как еще одна ваша "дочка" – "Спорттехнологии" – закупает это же покрытие у "Политана" по €8,5! Не хотите? За все эти годы ничего подобного не сделали? Что ж, никто другого и не ждал... На всякий случай повторяю анонс: вас ждет вторая и отнюдь не последняя серия! Довелось поездить по многочисленным адресам в Киеве, увидеть разруху и запустение, а теперь охота послушать, посмотреть и почитать, как вы в очередной раз будете открещиваться от собственного участия в этом безобразии.

Оставайтесь с нами!

Источник: "ГОРДОН"

Теги: футбол, Украина, госбюджет, Артем Франков, Андрей Павелко, Григорий Мамка, УАФ
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