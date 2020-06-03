На примере отдельной порохоботки Геращенко разберем, как работает система вранья и манипуляций от Порошенко

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Люблю такие истории. На примере отдельной порохоботки разберем, как работает система вранья и манипуляций от последователей пятого президента Украины.

1. Российский адвокат Илья Новиков, защищающий Петра Порошенко в украинских судах, опубликовал пост о том, что "дело о картинах" Порошенко ГБР завело на основании прошлогодней публикации сайта "ГОРДОН".

Скриншот: Iryna Gerashchenko / Facebook

2. Тут же Ирина Геращенко делится постом Новикова и пишет гневный текст: "Пропагандист Гордон – таки агент 007:) Он не только легализует боевиков в украинском инфопространстве для "передачи мифической флешки в Гаагу". Но именно по его опусу ГБР и ОГП возбудили так называемое дело о картинах. Гордон таки должен получить от Зеленского орден – за помощь в преследованиях Порошенко".

3. Для чего она это написала? Чтобы у тех, кто прочитал ее пост, сложилось впечатление, что Дмитрий Гордон лично провел какое-то расследование, разоблачающее махинации Петра Порошенко с картинами, опубликовал его на сайте и принес в ГБР, чтобы на его основании завели уголовное дело.

А теперь самое интересное. Что же произошло на самом деле?

4. Мы связались с Ильей Новиковым, чтобы узнать, о какой нашей публикации идет речь. Оказалось, что речь идет о новости с высказываниями Валентина Наливайченко, которые он сделал в эфире "Право на владу" на "1+1", а мы, как и десятки других украинских сайтов, просто написали об этом.

Вот, собственно, эта новость.

Следователь ГБР, видимо, прочитал эту новость у нас на сайте, не стал переходить на первоисточник, то есть на сайт "плюсов", а пустил эту новость в процессуальный ход с нашего ресурса.

5. Так а при чем же тут Дмитрий Гордон, спросите вы? Вообще ни при чем. Он даже вряд ли читал эту новость о Наливайченко в прошлом году на сайте. Но воспаленное сознание Ирины Геращенко живет по своим законам. Так что, думаю, в следующем ее посте Дмитрий будет как минимум в статусе прокурора, лично выносящего приговор ее шефу.

Ну и о приятном. Издание "ГОРДОН" – это команда суперпрофессиональных журналистов, которые 24/7 готовят для вас самые оперативные, самые интересные и самые проверенные новости. В сутки у нас выходит около 200 различных материалов: и новостей, и трансляций, и фоторепортажей, и публикаций, и комментариев, и интервью. Эксклюзивов и не только.

Мы счастливы оттого, что наша работа не остается незамеченной, и мы ценим каждого нашего читателя из всей нашей многомиллионной аудитории, где бы он ни работал: в ГБР или в партии Петра Алексеевича Порошенко.

P.S. Для инфузорий-туфелек. Дмитрий Гордон – основатель сайта "ГОРДОН". Он не отбирает и не пишет лично новости на сайте "ГОРДОН". Он даже не участвует в редакционных совещаниях.

И да... за грязь в его сторону после интервью с Гиркиным уже пора бы извиниться.

Источник: Алеся Бацман / Facebook