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Адвокат Порошенко сообщил, что "дело о 43 картинах" появилось после публикации в "ГОРДОН". На самом деле это было заявление Наливайченко, его процитировали более 10 СМИ

Дело о незаконном перемещении через таможенную границу Украины 43 картин, в котором фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко, открыли на основании прошлогодней публикации сайта "ГОРДОН", сказал адвокат политика Илья Новиков. На самом деле издание "ГОРДОН", как и более 10 других украинских СМИ, цитировало заявление экс-главы СБУ, нынешнего народного депутата от "Батьківщини" Валентина Наливайченко, которое он сделал в эфире "1+1".

Порошенко с супругой презентовал выставку картин, которые фигурируют в производстве ГБР, 26 мая в Музее Ивана Гончара. Позже суд ее арестовал
Порошенко с супругой презентовал выставку картин, которые фигурируют в производстве ГБР, 26 мая в Музее Ивана Гончара. Позже суд ее арестовал 
Фото: eurosolidarity.org

Адвокат пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко Илья Новиков написал 3 июня в Facebook, что уголовное производство по факту незаконного перемещения картин было открыто на основании публикации издания "ГОРДОН". Заявление об этом также опубликовала на своем сайта "Европейская солидарность". 

"Выяснилось, откуда взялось "дело о 43 картинах". Его открыли 19 февраля 2020 года на основании прошлогодней публикации сайта "ГОРДОН", рапорт на имя Ирины Венедиктовой, бывшей тогда главой ГБР, подавал сменивший ее потом [Александр] Соколов", – написал Новиков. 

На пресс-конференции 3 июня Новиков отметил, что эту информацию адвокаты получили из опубликованных судом материалов.

"[В рапорте] говорилось о том, что публикация "ГОРДОН" дает достаточно оснований считать, что было совершено преступление", – сказал адвокат.

Он сообщил, что расследованием дела занимался следователь Вячеслав Дериволков. В материалах дела, в частности, сказано, что он использовал информацию из "Википедии" и зафиксировал ее на скриншотах. 

"Потом ГБР само себе написало служебную записку, что в Музее Гончара картины Порошенко собираются уничтожить. И пошло ломать двери музея", – отметил Новиков.  

https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/10214467243354665

Ни в посте адвоката, ни в заявлении "Европейской солидарности" не было указано, о какой публикации "ГОРДОН" идет речь. В комментарии "ГОРДОН" Новиков сказал, что это новость с высказываниями бывшего главы СБУ, а ныне народного депутата от "Батьківщини" Валентина Наливайченко. 

В марте 2019 года на сайте "ГОРДОН" была опубликована заметка с заявлениями Наливайченко, которые он сделал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". Во время эфира бывший глава СБУ сказал, что с помощью офшора Vernon Holding Ltd Порошенко и его бизнес-партнер Олег Гладковский приобретали на мировых аукционах самые дорогие картины и привозили их в Украину, оформляя на консульство Сейшельских Островов. Ранее Гладковский был почетным консулом Республики Сейшельские Острова в Украине. По данным Наливайченко, таким образом в Украину ввезли 45 картин (в уголовном производстве идет речь о 43 картинах), среди которых произведения Казимира Малевича, Ильи Репина, Константина Коровина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана и других.

Редакция издания "ГОРДОН" подчеркивает, что в заметке, как и многие другие украинские СМИ, процитировала высказывания Наливайченко в эфире "1+1". Именно экс-глава СБУ является первоисточником информации. В частности, об этом писали: "Интерфакс-Украина"УНИАН, "Цензор.НЕТ", LB.ua, ZIKZaxid.net, сайт "24 канала", "Вести", "Резонанс", "Антикор"Replyua и другие. 

В ГБР сообщали, что исследуют обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников. Порошенко в ответ заявил, что картин купил и законно ввез в Украину до своей президентской каденции – в 2012 году.

На 26 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по этому делу. На допрос экс-президент не явился, и в этот день вместе с супругой Мариной Порошенко презентовал в столичном Музее Ивана Гончара выставку картин, которые фигурируют в расследовании ГБР. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина.

Во время презентации выставки в музей приехали сотрудники ГБР. Чтобы попасть внутрь, они выломали входную дверь. В учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР незаконным, поскольку соответствующего решения суда на проведение следственных действий они не показали. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники ГБР изъяли таможенные декларации к картинам, которые тоже были частью выставки. 28 мая стало известно, что Печерский районный суд арестовал эту коллекцию

На 29 мая Порошенко опять вызывали на допрос по этому делу. В ГБР он не пришел. Адвокаты политика заявили, что бюро повестки на допрос ему вручили ненадлежащим образом. 

Теги: СМИ, Петр Порошенко, Валентин Наливайченко, Илья Новиков, расследование, картина, уголовное производство, ГБР
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