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Алеся Бацман
Алеся Бацман

Главный редактор интернет-издания "ГОРДОН".


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Кремлевских технологов взбесило интервью Гордона с Санду, которая победила на выборах президента Молдовы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Хорошие новости!

(Да, я сама не верю, что написала это, так как 2020-й еще продолжается).

Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове, и это хорошие новости не только для Молдовы, это прекрасные новости для Украины! Это значит, что наша соседняя Молдова ушла из-под влияния прокремлевского Игоря Додона и развернулась лицом к Европе. Ведь если демократии и свободного общества в мире стало больше, значит, режима Владимира Путина стало меньше.

И сейчас крайне важно, чтобы Украина обняла Молдову, чтобы наши совместные экономические и культурные проекты умножились. Я надеюсь, что президент Зеленский воспользуется этим шансом усилить Украину с помощью такого друга и союзника, как Молдова.

Ну а лично для меня и для Димы хорошие новости пришли еще вчера. Позвонили ребята из штаба нового президента Молдовы абсолютно счастливые и сказали, что интервью, которое Дмитрий Гордон записал с Майей Санду за несколько дней до выборов, разошлось абсолютно фантастически! Что оно забило все информационные потоки последних предвыборных дней, и даже мощнейший арт-обстрел всей путинско-пропагандистской машины, которая работала против Санду, не смог заглушить наше интервью, и что они считают, что именно оно стало последней информационной каплей, которая принесла им победу.

Как и в случае с интервью Димы с Владимиром Зеленским, молдаване сказали, что у них интервью с Санду смотрели люди везде на телефонах и планшетах: в транспорте, офисах и каких-то людных местах, куда ни зайдешь – везде на экранах было это видео. Только на Facebook-странице Санду интервью посмотрело 1,3 млн человек, что для маленькой Молдовы – космос.

Кстати, то, что кремлевских технологов явно взбесило это интервью Гордона с Санду, я поняла по тому, что в выдаче YouTube эта беседа вдруг начала появляться только в самом конце списка. У нас такое было только один раз с интервью с экс-советником президента России, экс-шерпой в "Большой восьмерке" Андреем Илларионовым, где он рассказывал о крайне болезненных вещах для Владимира Путина. Тогда оно вообще пропало из русскоязычного сегмента YouTube.

В общем, друзья, приятно, когда добро побеждает, и чертовски приятно, когда ты тоже можешь хотя бы капельку сделать для этой победы! Ссылка на интервью тут (там тоже 300 тыс. просмотров). И ждите от нас красивых фоточек с инаугурации нового президента Молдовы. Полный фоторепортаж будет в интернет-издании "ГОРДОН".

Источник: Алеся Бацман / Facebook

Теги: Дмитрий Гордон, Украина, Молдова, выборы, Алеся Бацман, интервью, Майя Санду
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