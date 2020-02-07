Клуб читателей
ГОРДОН
 
Борислав Береза
Борислав Береза

Бывший внефракционный народный депутат Украины.


все материалы автора

Пацаны на передовой кладут свои жизни, чтобы любители идеи "какая разница" могли ездить в Рашку при поддержке руководства Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Вот как не перейти на мат после такого? Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский ляпнул феерическую чушь: "Надо различать выступления спортсменов за рубежом, в том числе и в Российской Федерации, и выступления артистов. Для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора".

Переведу с чиновничьего языка на человеческий. Если прийти домой к Бородянскому, дать ему в морду, отобрать у него кухню и гостиную, затем сжечь его машину, то будет абсолютно нормальным, чтобы тот, кто сделал все выше перечисленное, пригласил его потом на круглый стол по вопросу социальной проблематики в современной поэзии. А Бородянский пойдет и будет обсуждать эту проблематику с тем, кто такое с ним сделал. Ведь это надо для того, чтобы поэзия развивалась и достигала новых высот. Да?

Я так понимаю, что пацаны на передовой кладут свои жизни и защищают нас от российского оружия именно для того, чтобы Бородянский мог такое ляпнуть, а любители идеи "какая разница" могли бы ездить в Рашку при поддержке руководства страны, у которой аннексировали одну часть территории, оккупировали другую часть территории, разрушили часть ее инфраструктуры и убили огромное количество ее граждан? Где же таких набрали? Вижу, что весь этот "моносброд" не прекращает дноуглубительные работы.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, Борислав Береза, спортсмены, Владимир Бородянский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает?
Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает? G
Светлана СИВОВНА
Сможет ли Россия сыграть на ЧМ 2022 по футболу? Ответы на главные вопросы о наказании РФ за допинг
Сможет ли Россия сыграть на ЧМ 2022 по футболу? Ответы на главные вопросы о наказании РФ за допинг G
Борис ГАВРИЛЕЦ
  Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно
  Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно G
Анна ШЕСТАК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS