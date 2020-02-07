Пацаны на передовой кладут свои жизни, чтобы любители идеи "какая разница" могли ездить в Рашку при поддержке руководства Украины

Вот как не перейти на мат после такого? Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский ляпнул феерическую чушь: "Надо различать выступления спортсменов за рубежом, в том числе и в Российской Федерации, и выступления артистов. Для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора".

Переведу с чиновничьего языка на человеческий. Если прийти домой к Бородянскому, дать ему в морду, отобрать у него кухню и гостиную, затем сжечь его машину, то будет абсолютно нормальным, чтобы тот, кто сделал все выше перечисленное, пригласил его потом на круглый стол по вопросу социальной проблематики в современной поэзии. А Бородянский пойдет и будет обсуждать эту проблематику с тем, кто такое с ним сделал. Ведь это надо для того, чтобы поэзия развивалась и достигала новых высот. Да?

Я так понимаю, что пацаны на передовой кладут свои жизни и защищают нас от российского оружия именно для того, чтобы Бородянский мог такое ляпнуть, а любители идеи "какая разница" могли бы ездить в Рашку при поддержке руководства страны, у которой аннексировали одну часть территории, оккупировали другую часть территории, разрушили часть ее инфраструктуры и убили огромное количество ее граждан? Где же таких набрали? Вижу, что весь этот "моносброд" не прекращает дноуглубительные работы.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора