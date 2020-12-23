Кинотеатрам выплатили 4 млн грн, а сотрудникам – по 8000 грн помощи. Я удивлен. Что-то приятное для бизнеса власти Украины все-таки делают

Кинотеатрам (и нам в том числе) выплатили 4 млн грн помощи с целевым назначением – на выплату зарплат сотрудникам. На нашу сеть, на 500 сотрудников, этого хватит на половину месяца зарплат. Это не много, но и не мало.

Мы были закрыты четыре месяца (если считать с карантином выходного дня). Также сегодня сотрудники начали получать 8000 грн помощи.

Если честно, удивлен, что это произошло, не верил до последнего. Что-то приятное для бизнеса руководители нашей страны все-таки делают. Еще бы отменили второй локдаун, и я бы их начал любить.

Источник: Dmytro Derkach / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора