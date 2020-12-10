Патриоты Украины никогда не простят государству Россия варварства по отношению к своей родине. Но к русофобии это не имеет никакого отношения

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Когда мне говорят: "Как же так? Ты хаешь Россию!", я отвечаю, что хаю не страну Россия, а государство Россия

На днях "Царьград" опубликовал занимательный список. Список главных русофобов. Сейчас мы его разберем. Но сперва я скажу несколько слов о том, что же из себя представляет этот российский информационно-аналитический интернет телеканал. "Царьград" основан в 2015 году российским бизнесменом, миллиардером, или как его еще называют – православным миллиардером (хорошее сочетание) Константином Малофеевым. Тем самым, которого считают – и небезосновательно – одним из главных спонсоров терроризма на оккупированном Россией Донбассе.

Сейчас этот телеканал заблокирован в YouTube, но выходит интернет-версия. "Царьград" позиционирует себя, как, цитирую, "первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал. Тесно сотрудничает с российскими общественными, культурными и религиозными организациями, в частности, с Русской православной церковью. На канале критиковалась действующая власть, но не президент РФ Владимир Путин".

Теперь переходим к главному – список главных русофобов. Автор "Царьграда" пишет: "Многие нынешние деятели (в кавычках и без) никак не позволяют о себе забыть, периодически выбрызгивая яд – зачастую сдобренный страхом – в адрес России".

Ну, и вот рейтинг главных русофобов по мнению "Царьграда". Здесь, в частности, Анатолий Чубайс, Герман Греф, Алексей Навальный, Гарри Каспаров, Виктор Шендерович и Дмитрий Быков. Это доморощенные, как пишет "Царьград", русофобы.

А второй раздел этого списка – зарубежные русофобы. Кто же здесь? Президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский, украинский журналист Дмитрий Гордон, Джо Байден, Хиллари Клинтон, Михаил Саакашвили. Замечательная компания так называемых русофобов.

А теперь пару слов о том, что же такое русофобы и русофобия. "Русофобия – предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к России, русским. Специфическое направление в этнофобии. В более узком смысле – страх перед Россией или курсом внешней российской политики. По мнению некоторых специалистов, русофобия, как и антисемитизм, в отличие от большинства других национальных фобий, часто выступает как цельная идеология, как особый комплекс идей и концепций, имеющий свою структуру, систему понятий, историю генезиса и развития. А также свои типичные проявления. При это русофобия встречается среди самих русских. То есть выступает не как ксенофобия, а как русское самоненавистничество". Соответственно, понятно, кто такие русофобы.

И вот здесь я хочу сказать, что есть даже виды русофобии. Низовая, массовая русофобия – это негативное отношение к русским, существующее в широких слоях населения. И элитная, политическая русофобия – антирусские действия властей некоторого государства или региона.

Я должен сказать, что никогда не являлся русофобом. Я неизменно с большой симпатией отношусь к русским как нации. Я считаю великим русский язык и великой – русскую культуру. Я, не стесняясь, говорю об этом в Украине и за ее пределами.

Когда мне говорят: "Как же так? Ты хаешь Россию!", я отвечаю, что хаю не страну Россия, а государство Россия. И это очень важно – разделять эти два понятия: страна Россия, ее народ и государство Россия.

Русский язык не приватизирован государством Россия, Путиным или Шойгу

Страна Россия состоит из людей разных национальностей. В том числе там проживает огромное количество украинцев. Я думаю, что несколько миллионов точно. Как можно относиться с ненавистью к любой национальности? Будь то русские, украинцы, евреи, поляки, киргизы, армяне, азербайджанцы, чеченцы – любая другая национальность. Как можно не любить кого-то за его принадлежность к той или иной нации? Это свойственно людям диким, малообразованным, пещерным. Поэтому я очень хорошо понимаю, что есть люди, к которым нельзя испытывать ненависти только потому, что они русские или граждане РФ.

Есть русский язык – повторяю, великий язык – на котором я говорю с детских лет. При этом я прекрасно знаю и люблю украинский язык. И часто перехожу на украинский язык, когда есть соответствующая компания или просто хочется поговорить по-украински. Но мой родной язык – русский. И в Киеве – в городе, в котором я родился, рос и живу по сей день – большинство людей говорило и до сих пор говорит по-русски. Как бы кому-то ни хотелось сказать, что это город какой-то ненависти к русским – этого нет. Повторяю, большинство людей говорят по-русски и считают русский язык своим родным.

Иногда приходится слышать из России гневные окрики: "Что ж ты такой украинский патриот, а говоришь по-русски?". Я хочу напомнить, что русский язык не приватизирован государством Россия и, в частности, Путиным или Шойгу, или кем-то еще из российской правящей верхушки. Так же, как английский язык не приватизирован Англией или испанский – Испанией. Эти великие языки принадлежат человечеству. Это часть мировой культуры. И то, что русский язык представляется мне мощным средством межнационального общения – это замечательно.

И великая русская культура не приватизирована Путиным, не приватизирована государством Россия – она принадлежит всем. И язык Чехова и Достоевского, Толстого и Пастернака, Цветаевой и Мандельштама – он не принадлежит Кремлю. Он принадлежит всем.

И великие фильмы российских, русских режиссеров, великие картины, произведения искусства русских художников – они не являются собственностью правящей верхушки государства Россия. Они принадлежат человечеству. Это что касается русской культуры, русского языка и русских как нации – великой нации, без сомнения, и населения РФ, представляющего огромное количество других национальностей.

Теперь что касается государства Россия. Государство Россия в лице своего руководства, своей армии, ФСБ, ГРУ, карательных служб, мерзейшей, жуткой, античеловечной, человеконенавистнической пропаганды – вот это враги Украины, мои личные враги. Это комплекс людей и органов власти, которые совершили по отношению к моей стране, моей родине, варварскую агрессию.

Украина и Россия, украинский и российский народы были очень близки. Мы были настоящими братьями, испытывали друг к другу огромную симпатию, чувство дружбы, у нас было взаимопроникновение культур и людей. Это и смешанные семьи, и поездки, и общность интересов, философий. При этом украинцы, русские и белорусы – это три разных народа. Очень близкие, очень похожие друг на друга, но разные.

Россия открыла "ящик Пандоры" и будет за это платить

И как можно было в 2014 году, будучи братьями, прийти к нам с войной? Как можно было отнять у Украины нашу территорию? Как можно было аннексировать Крым, незаконным образом, наплевав на международное право и растоптав все международные правила, принятые в цивилизованном мире? Как можно было развязать войну на Донбассе, отнять часть Донбасса?

И слава богу, что не сбылись путинские планы по созданию так называемого государства "Новороссия". Когда высшее руководство России хотело убрать под себя, забрать у Украины Крым, Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Одесскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области. Слава богу, что эти планы не стали реальностью.

Тем не менее, уже шесть лет, с 2014-го по 2020-й (хотя уже даже семь лет – по начало 2021 года) мы находимся в состоянии войны с нашими бывшими братьями. У нас 14 тыс. убитых на Донбассе. У нас разорвана экономика, разорваны семьи, миллионы беженцев, у нас хаос – из-за того, что Россия, будучи братом Украины, повела себя по отношению к ней по-скотски.

Поэтому повторяю, одно дело русский язык и русская культура, отношения людей друг к другу, и совсем другое – отношения государств.

Что сделал Путин, его товарищи и его команда? Они на долгие годы и десятилетия рассорили ближайших соседей, народы, которые веками жили вместе и дружили.

Многие сегодня играют под дурочку и говорят: "Да что там? Мы пришли и забрали свое". Ребята, существуют правила, международные нормы и право. Когда-то Крым был частью России в составе СССР. В 1954 году Крым в соответствии со всеми юридическими правилами передали в состав Украинской ССР. Когда развалился Советский Союз, было решено сохранить вновь образованные государства в границах союзных республик.

В 1994 году Украина отдала третий по величине в мире ядерный потенциал в обмен на гарантии суверенитета и территориальной целостности, который ей предоставили ядерные державы – США, Россия и Великобритания. Это соглашение было оформлено Будапештским меморандумом. Этого мало? Что еще должно произойти, чтобы Россия соблюдала правила, а не вела себя как дикий медведь в лесу? Если говорить так, то что остается делать немцам? Забрать Калининградскую область, которая была Кенигсбергом? Что остается японцам – забрать Сахалин и Курилы? А финнам – забрать Карелию? Что дальше будет? Бардак, хаос?

Россия открыла "ящик Пандоры" и будет за это платить. Государство Россия, подчеркиваю. Но то, что будет происходить с государством Россия, к сожалению, ляжет бременем на народ России. Потому что это будет ужесточение санкций, международное презрение к захватчикам, агрессорам. И, к сожалению, простых россиян будут отождествлять с агрессорами.

Я очень хочу еще раз подчеркнуть, что простые украинцы не испытывают никакой ненависти к простым россиянам. Но испытывают ненависть к государству-агрессору, государству-захватчику. И поэтому, финализируя все мною сказанное, я хочу сказать: никогда я не был русофобом, и русофобов у нас в стране практически нет. У нас есть люди, которые не помнят родства, не любят свою родину и готовы прислуживать кому угодно за деньги. И есть люди, которые являются не показными, а настоящими патриотами своей страны. И они никогда не простят варварства и скотства к своей родине. И к русофобии это не имеет никакого отношения.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: "ГОРДОН"