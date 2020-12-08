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ПРОИСШЕСТВИЯ

ФСБ России проигнорировала встречу с украинскими пограничниками по делу об убийстве гражданского

Украинские пограничники хотели провести вторую встречу, чтобы установить обстоятельства убийства гражданского лица в районе Белгородской и Воронежской областей на границе с Украиной. Российская сторона посчитала ее проведение преждевременным, сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Границу Украины с РФ трое неизвестных пересекали в районе Белгородской и Воронежской областей
Границу Украины с РФ трое неизвестных пересекали в районе Белгородской и Воронежской областей
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Россия отказалась от встречи с украинскими пограничниками и заявила об одностороннем расследовании обстоятельств убийства гражданского лица 4 декабря на границе с Украиной. Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко 8 декабря.

Украинские пограничники инициировали вторую встречу, чтобы установить обстоятельства происшествия, о которых говорили в пограничной службе ФСБ России

"Государственная пограничная служба Украины обратилась к пограничному представителю Российской Федерации по Белгородскому и Воронежскому участкам провести встречу заместителей пограничных представителей сторон. Российская сторона заявила о проведении одностороннего расследования и не согласилась на предложенную встречу. Ее проведение они считают преждевременным. Кроме того, РФ не сообщила, когда такая встреча вообще может произойти", – пояснил спикер Госпогранслужбы.

Первая встреча между помощниками пограничных представительств не принесла результатов, ведь российская сторона не дала объективную информацию о возможном нарушении границы и гибели человека, пишет издание.

Учитывая все обстоятельства, ситуация похожа на манипулирование, сокрытие информации и непонятные провокационные действия, подчеркнул Демченко.

В Госпогранслужбе не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о том, что на территории России мог погибнуть 27-летний гражданин Украины, житель Сумской области российского происхождения Евгений Голубев. По информации Демченко, россияне не сообщили информации о погибшем.

Cобеседник "Радіо Свобода" говорил, что личность погибшего украинским правоохранителям хорошо известна. Он был фигурантом нескольких уголовных производств, обвинялся в хулиганстве и разбое. Погибший часто ездил в пограничную с Украиной Белгородскую область, он организовывал там вечеринки на озерах "для своих".

О том, что трое неизвестных граждан якобы незаконно пересекли границу Украины с РФ в районе Белгородской и Воронежской областей, российское ФСБ заявило 4 декабря. Ведомство утверждало, что они оказали вооруженное сопротивление. В ходе перестрелки один погиб, а двое скрылись на территории Украины.

Украинские пограничники перестрелки рядом с границей не фиксировали.

Теги: Россия, Украина, убийство, Госпогранслужба, перестрелка, пограничники, ГПСУ, расследование, встреча, Андрей Демченко
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