ФСБ России проигнорировала встречу с украинскими пограничниками по делу об убийстве гражданского

Россия отказалась от встречи с украинскими пограничниками и заявила об одностороннем расследовании обстоятельств убийства гражданского лица 4 декабря на границе с Украиной. Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко 8 декабря.
Украинские пограничники инициировали вторую встречу, чтобы установить обстоятельства происшествия, о которых говорили в пограничной службе ФСБ России.
"Государственная пограничная служба Украины обратилась к пограничному представителю Российской Федерации по Белгородскому и Воронежскому участкам провести встречу заместителей пограничных представителей сторон. Российская сторона заявила о проведении одностороннего расследования и не согласилась на предложенную встречу. Ее проведение они считают преждевременным. Кроме того, РФ не сообщила, когда такая встреча вообще может произойти", – пояснил спикер Госпогранслужбы.
Первая встреча между помощниками пограничных представительств не принесла результатов, ведь российская сторона не дала объективную информацию о возможном нарушении границы и гибели человека, пишет издание.
Учитывая все обстоятельства, ситуация похожа на манипулирование, сокрытие информации и непонятные провокационные действия, подчеркнул Демченко.
В Госпогранслужбе не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о том, что на территории России мог погибнуть 27-летний гражданин Украины, житель Сумской области российского происхождения Евгений Голубев. По информации Демченко, россияне не сообщили информации о погибшем.
Cобеседник "Радіо Свобода" говорил, что личность погибшего украинским правоохранителям хорошо известна. Он был фигурантом нескольких уголовных производств, обвинялся в хулиганстве и разбое. Погибший часто ездил в пограничную с Украиной Белгородскую область, он организовывал там вечеринки на озерах "для своих".
О том, что трое неизвестных граждан якобы незаконно пересекли границу Украины с РФ в районе Белгородской и Воронежской областей, российское ФСБ заявило 4 декабря. Ведомство утверждало, что они оказали вооруженное сопротивление. В ходе перестрелки один погиб, а двое скрылись на территории Украины.
Украинские пограничники перестрелки рядом с границей не фиксировали.