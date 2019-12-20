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Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Автор книги "Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ".


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Благодаря поддержке Eurimages Украина получит доступ к киношной тусовке, где легче искать партнеров для производства фильмов

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Евроинтегрировали украинское кино.

Три года назад я приехал послом в Совет Европы и пообещал себе, что сделаю Украину членом Eurimages – крупнейшего в мире фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ, который создал и которым управляет Совет Европы.

Тогда один сотрудник фонда сказал мне иронично, что я уже третий посол Украины, который обещает это сделать, но еще никому это не удалось. Я это запомнил, закусил губу и пошел колбасить.

Это был действительно долгий и извилистый путь. Куча бумажной работы, дипломатических переговоров, чтобы получить лучшие условия вступления, изнурительные беседы с Киевом с просьбами согласовать и поддержать, проведение документов в ручном режиме через кабинеты, отзыв уже представленного законопроекта из Рады из-за выборов, повторное его согласование, внесение уже новым президентом Украины в парламент, разговоры в парламенте и так далее.

И вот наконец это произошло. Вчера Верховная Рада ратифицировала соглашение о присоединении Украины к Eurimages. Искренняя благодарность всем причастным в Eurimages, постпредству Украины при Совете Европы, Госкино, Минкульту, МИД, Минфину, Офису президента, самому президенту и, конечно, всем в Верховной Раде, кто работал с файлом и голосовал "за". Извините, если кого-то забыл.

Поздравляю всех киношников. Желаю как можно скорее овладеть инструментами фонда, чтобы получать деньги и партнеров для производства крутого кино, которое подорвет кассы и международные фестивали.

Работает это так: становишься членом Eurimages, платишь взнос, получаешь право доступа к многомиллионному фонду, находишь международного партнера для копродукции фильма, подаешь в Eurimages заявку на финансирование и вполне можешь получить нужные деньги на производство и продвижение своего фильма.

Поддержка Eurimages – это знак качества в европейской и мировой киноиндустрии. И это также доступ к тусовке, в которой легче искать партнеров.

Это был мой последний гештальт с Советом Европы. Теперь я выполнил все обещания, которые дал в должности посла. Я счастлив.

The End.

Источник: Dmytro Kuleba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Верховная Рада, Украина, кино, Совет Европы, Дмитрий Кулеба
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