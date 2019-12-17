Коррупция очень не хочет отдавать свое. Поэтому против легализации торговли землей – партийные флаги, блокада дорог, сотни активистов

Сегодня коррупция вышла на улицу – и за этим даже интересно наблюдать. Вот часто говорят, что коррупционеры сопротивляются реформам. Но как это увидишь? Это же скрытые практики – аппаратные игры, угрозы и подкуп, мухлеж с поправками, уничтожение документов или блокировка вступления в силу решений. А сегодня все на виду. Это сопротивление реформе, которое можно детально рассмотреть и оценить.

Вот против легализации торговли землей – партийные флаги, блокада дорог, сотни активистов, реальная готовность драться. Коррупция очень не хочет отдавать свое. И ее даже можно понять – удобно же приобретать землю в серую и за копейки, без каких-либо гарантий обычным людям, удобно обрабатывать государственную землю и не платить при этом вообще ничего, кроме взяток нужным людям.

У нас единственное государство в регионе, которое официально запрещает торговать землей, но при этом у нас есть десятки компаний, которые уже накопили банки земли на сотни или десятки тысяч гектаров. И они считают эту землю своей. Есть десятки политиков с коммерческими интересами к земле, со своими предприятиями. У одной зять намучивает землю в интересных местах и переводит ее под бизнес-проекты. У другого – аграрные предприятия в Закарпатье. Третий участвует в аграрном бизнесе в Одесской области. Четвертые просто работают по найму у аграрных баронов, предоставляя ресурс активистов. И каждый такой политик – типа просто за интересы селян.

А есть еще до того "малые" фермеры, что приезжают контролировать пикеты против земельной реформы на Lexus. Нафиг всем им платить за землю больше или лишиться инструментов давления на собственников земли? Конечно, не хотят. Это очень поучительно.

Источник: Дмитрий Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора