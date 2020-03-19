Разработка законопроекта о передаче полномочий между органами власти – это скрытая попытка отстранения Зеленского от реальной власти

Меня терзают смутные сомнения...

Пока вся страна находится в поисках масок, гречки и антисептика, в Украине начинают происходить очень опасные события.

Итак, новость дня (под шумок карантина): премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать законопроект, который позволит осуществлять передачу полномочий (!), касающихся руководства страной, между различными органами власти. Такое распоряжение он дал во время заседания Кабмина 18 марта.

"Надо разработать законопроект, который позволит от одного органа власти к другому передавать полномочия управлять страной. Потому что мы не знаем, какие последствия будут: или ВР будет заблокирована (?), или Кабмин, или президент (?!). Неизвестно кто будет не в состоянии работать из-за болезни (?!), поэтому согласен с предложением министра МВД разработать законопроект, который на время эпидемии коронавируса позволит государственным органам власти делегировать свою часть полномочий иному органу власти для принятия критически необходимых для жизнедеятельности страны решений", – заявил Шмыгаль.

Владимир Зеленский! А что это за движухи такие, и кто это должен так заболеть, что не сможет принимать решения? Это они на кого намекают?

Считаю это скрытой попыткой отстранения вас от реальной власти и принятия государственных решений. Если вы немедленно не отреагируете, значит, вы не контролируете ситуацию...

Так что, думай-те!

Источник: Дмитрий Спивак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора