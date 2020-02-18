Оккупанты попытались осуществить прорыв через линию разграничения. Фантазии украинских политиков о мирном плане разбились о жесткую реальность

Российские оккупанты попытались осуществить прорыв через линию разграничения. Там, где произошло последнее разведение войск. От стратегических населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк всего ничего – несколько десятков километров.

От штаба операции Объединенных сил – информационное сообщение, другие молчат, включая главнокомандующего.

Все фантазии украинских политиков о совместном патрулировании, контроле границ, поэтапном мирном плане – разбились о жесткую реальность, где Россия давит, а Путин плевал на любые договоренности. У него свой план, и мир туда не входит. Пока главнокомандующий Украины этого не поймет, мы будем нести потери – человеческие и, возможно, территориальные.

Источник: Olena Sotnyk / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора