Оккупанты попытались осуществить прорыв через линию разграничения. Фантазии украинских политиков о мирном плане разбились о жесткую реальность

Партия "Сила и честь", юрист, народный депутат Украины VIII созыва, представитель украинской делегации в ПАСЕ.
Российские оккупанты попытались осуществить прорыв через линию разграничения. Там, где произошло последнее разведение войск. От стратегических населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк всего ничего – несколько десятков километров.
От штаба операции Объединенных сил – информационное сообщение, другие молчат, включая главнокомандующего.
Все фантазии украинских политиков о совместном патрулировании, контроле границ, поэтапном мирном плане – разбились о жесткую реальность, где Россия давит, а Путин плевал на любые договоренности. У него свой план, и мир туда не входит. Пока главнокомандующий Украины этого не поймет, мы будем нести потери – человеческие и, возможно, территориальные.
Источник: Olena Sotnyk / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора