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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман

Российский социолог.


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Путь, по которому после обнуления обречена идти Россия, – иранско-венесуэльский. Режим будет держаться на насилии и порожденном им страхе

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Спасти может только "чудо"?

Путь, по которому после обнуления обречена идти Россия, можно назвать иранско-венесуэльским. Характеристики его общеизвестны. Режим теряет популярность в обществе, держится на прямом насилии и порожденном им страхе.

Главная опора власти – монструозные, хорошо оплачиваемые и оснащенные силовые структуры. Недовольных и просто наиболее активных людей выдавливают в эмиграцию. Лишенная шансов на жизненный успех непривилегированная молодежь массово ненавидит режим, который запугивает и терроризирует ее.

Электоральная база властей – наиболее темная, "глубинная", пожилая часть общества. Оппозиция слаба, запугана, маргинализована или принуждена к эмиграции.

В экономике – перманентный кризис, застой и стагнация. В политической жизни – закручивание гаек, дрейф к полноценному тоталитаризму, насаждение государственной религии – культа войны в миксте с казенным православием (российский вариант боливарианства или хомейнизма). Во внешней политике – агрессивные акции против соседей, противостояние с Западом, санкции, роль "страны-изгоя".

Все это, боюсь, – на долгие годы. Спасти страну может только счастливая случайность или, если хотите, чудо.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Игорь Эйдман
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