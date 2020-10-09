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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман

Российский социолог.


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Россия – это не государство, а мафиозная группировка – "Чекистская семья дона Путина"

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Западные лидеры до сих пор просто не понимают, с кем имеют дело. Они воспринимают путинскую Россию как недемократичное, агрессивное, но государство, управляемое по каким-то законам. А это не государство, а мафиозная группировка – "Чекистская семья дона Путина".

Здесь все – как в обычной мафии. Ядро, "итальянцы" – чекисты. У крестного отца есть бригады киллеров (ФСБ, ГРУ и так далее), умники ботаники-консильери (типа [первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея] Кириенко), шустрые бухгалтеры (вроде лавы Счетной палаты РФ Алексея] Кудрина), прикормленные артисты (несть им числа), продажные журналисты (тоже бесчисленны) и так далее.

Как и полагается мафиозной группировке, она живет за счет контроля над определенной территорией, в данном случае именуемой Российской Федерацией. Обычная мафия обкладывает поборами пиццерии, наркоторговцев, публичные дома, казино, работающие в подконтрольных кварталах. "Чекистская семья Путина" тоже берет свою долю со всего, что может приносить прибыль в границах Российской Федерации, прежде всего с эксплуатации природных ресурсов, но и с контрабанды наркотиков тоже.

В России есть "пиццерии", непосредственно принадлежащие чекистской семье ("Газпром", "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и так далее), а есть те, с которых берется дань (старые олигархические структуры: "Лукойл", "Альфа", "Норникель" и другие). Когда бригады дона Путина заходят, например, в "пиццерию" "Лукойл", хозяин выносит мешок с деньгами, матерясь про себя, но с неизменной подобострастной улыбкой на лице.

Все мафии пытаются расширить зоны своего контроля. Путинская – не исключение. Она отжала соседние "кварталы": Крым, часть Донбасса, далекую Сирию.

Шредер думал заработать прибавку к пенсии на лоббировании интересов своего русского приятеля. А стал частью мафии. И теперь начинает рабочий день, лобзая подошвы сапог ее предводителя.

Если бы западные лидеры понимали, что имеют в России дело с самой большой и опасной мафиозной группировкой в мировой истории, их политика стала бы намного более адекватной.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, Крым, Донбасс, агрессия, Герхард Шредер, Роснефть, Лукойл, Сергей Кириенко, Алексей Кудрин, Игорь Эйдман, мафия
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