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Сергей Фурса
Сергей Фурса

Инвестиционный банкир. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.


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В Вашингтоне все будет ок. В Донецке и Симферополе тоже все было бы ок, если бы не граница с Россией

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В Вашингтоне все будет ок. А то все Портновы прям разволновались. Прям Вальпургиева ночь российской пропаганды случилась. Все помойки российской пропаганды в Telegram и не только показали себя.

Байден станет президентом. США переварят Трампа и станут сильнее. Обе партии понимают, что институты и верховенство права – это основа основ государства. И они пойдут вперед. Получив прививку от популизма. Да, там много проблем, но они есть всегда и везде. И будут всегда и везде.

Показательна реакция американских фондовых индексов. Когда куражились российские агенты и соцсети показывали чуть ли не конец света в Вашингтоне, фондовый рынок рос, возвращаясь к своим историческим максимумам. Никто в США не паниковал и не распродавался. Все понимали, что это лишь последний или предпоследний аккорд безумия Трампа, без последствий. Деньги всегда показательны. Финансовые решения всегда правдиво показывают, что происходит на самом деле.

Кстати, и в Донецке, и в Симферополе все было бы ок, если бы не граница с Россией. Вот ведь в чем отличие. Округ Колумбия, город Вашингтон слишком далеки от границ России и географически, и ментально. И волноваться по поводу маргиналов, захватывающих управленческие здания, стоит только тогда, когда за их спинами могут прийти солдаты Путина.

А у нас вот этих солдат и прапорщиков, рассчитывающих поживиться, слишком много. Но это уже совершенно другая история.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: США, Джо Байден, фондовый рынок, Конгресс США, Дональд Трамп, Сергей Фурса
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