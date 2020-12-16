Для молодежи в РФ даже война с Украиной – уже что-то из прошлого, а вот "Новичок" – здесь и сейчас. И это уже не будет ни забыто, ни прощено

Еще несколько важных мыслей о расследовании отравления Навального.

Ощущение, что сейчас происходит качественное изменение отношения к режиму и в мире, и в стране. Все прежние убийства, войны и преступления прочих калибров накопились и, как частицы урана, собранные вместе, детонируют. Отравление, восемь ФСБшников, три года слежки – все это, похоже, становится той самой последней каплей. Больше никаких сомнений в том, что преступления санкционируются на самом верху и проводятся во всей "вертикали власти". Нет отдельных заказчиков и исполнителей – есть преступный режим, как в том самом Нюрнберге, который нам все вписывают в законы.

И Чубайс, отправленный парламентером на Запад выручать деньги кооператива "Озеро" и прочих олигархов, выпрашивать снятие санкций, покупать лояльность, может только приехать обратно и сказать: "Ну извините, вы же сами вот это все устроили".

И "Северный поток", а также восточный, западный, южный и любой другой захлебнется, потому что (публичного) бизнеса с бандитами на Западе не ведут – там есть общественное мнение, которое не поймет.

И все Шредеры и европейские радикальные политики на зарплате "Газпрома" чувствуют себя неуютно: деньги не пахнут, но оставляют следы "Новичка" на руках. Эти следы видны всем: убийцы пойманы фактически с поличным.

Конечно, заграница нам не поможет. И СССР, и КНДР, и даже Венесуэла с Беларусью жили безо всякой заграницы. Но давление растет снаружи, а в ответ – и изнутри, потому что сколько сейчас лоялистов, уверенных запутинцев, патриотичных бизнесменов уже больше не могут сказать: "Да ну, рафаэлка". Подавились рафаэлкой – и молчат, не могут не видеть. Стройная картина мира обрушилась, а за ней оказались самые обычные бандиты из 90-х, о которых бизнесмены так старались забыть.

Любой авторитарный режим подтачивает изнутри сам себя. За два десятка лет нарастает череда ошибок, усиливается чувство безнаказанности, а вместе с ним – и хаос управления. И в итоге то, что вчера еще казалось здоровым организмом, прорывается гнойником.

Так что давление снаружи – раз. Отпадение элит изнутри – два.

И три – конечно же, молодежь, для которой отравление Литвиненко – преданья старины глубокой, даже война с Украиной – уже что-то из прошлого, а "Новичок" – здесь и сейчас. И это уже не будет ни забыто, ни прощено.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора