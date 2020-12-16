ГОРДОН
 
 
Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ.


все материалы автора

Для молодежи в РФ даже война с Украиной – уже что-то из прошлого, а вот "Новичок" – здесь и сейчас. И это уже не будет ни забыто, ни прощено

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Еще несколько важных мыслей о расследовании отравления Навального.

Ощущение, что сейчас происходит качественное изменение отношения к режиму и в мире, и в стране. Все прежние убийства, войны и преступления прочих калибров накопились и, как частицы урана, собранные вместе, детонируют. Отравление, восемь ФСБшников, три года слежки – все это, похоже, становится той самой последней каплей. Больше никаких сомнений в том, что преступления санкционируются на самом верху и проводятся во всей "вертикали власти". Нет отдельных заказчиков и исполнителей – есть преступный режим, как в том самом Нюрнберге, который нам все вписывают в законы.

И Чубайс, отправленный парламентером на Запад выручать деньги кооператива "Озеро" и прочих олигархов, выпрашивать снятие санкций, покупать лояльность, может только приехать обратно и сказать: "Ну извините, вы же сами вот это все устроили".

И "Северный поток", а также восточный, западный, южный и любой другой захлебнется, потому что (публичного) бизнеса с бандитами на Западе не ведут – там есть общественное мнение, которое не поймет.

И все Шредеры и европейские радикальные политики на зарплате "Газпрома" чувствуют себя неуютно: деньги не пахнут, но оставляют следы "Новичка" на руках. Эти следы видны всем: убийцы пойманы фактически с поличным.

Конечно, заграница нам не поможет. И СССР, и КНДР, и даже Венесуэла с Беларусью жили безо всякой заграницы. Но давление растет снаружи, а в ответ – и изнутри, потому что сколько сейчас лоялистов, уверенных запутинцев, патриотичных бизнесменов уже больше не могут сказать: "Да ну, рафаэлка". Подавились рафаэлкой – и молчат, не могут не видеть. Стройная картина мира обрушилась, а за ней оказались самые обычные бандиты из 90-х, о которых бизнесмены так старались забыть.

Любой авторитарный режим подтачивает изнутри сам себя. За два десятка лет нарастает череда ошибок, усиливается чувство безнаказанности, а вместе с ним – и хаос управления. И в итоге то, что вчера еще казалось здоровым организмом, прорывается гнойником.

Так что давление снаружи – раз. Отпадение элит изнутри – два.

И три – конечно же, молодежь, для которой отравление Литвиненко – преданья старины глубокой, даже война с Украиной – уже что-то из прошлого, а "Новичок" – здесь и сейчас. И это уже не будет ни забыто, ни прощено.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, санкции, война, молодежь, преступление, Дмитрий Гудков, Новичок, отравление Навального
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Тимошенко: Я не суперпиарщик или технолог. Я больше менеджер с какими-то прикольными и резкими идеями
  Тимошенко: Я не суперпиарщик или технолог. Я больше менеджер с какими-то прикольными и резкими идеями G
Алеся БАЦМАН
  Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор
  Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор G
Алеся БАЦМАН
Бизнесмены, ФЛП и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана
Бизнесмены, ФЛП и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана G
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Главное чтобы ей нравилось". 71-летняя Пугачева планирует записать новую песню
"Главное – чтобы ей нравилось". 71-летняя Пугачева планирует записать новую песню
  "TikTok для Санты". Рэпер Серега презентовал новогодний клип, а подписчики потребовали от него вернуть сыновей матери. Аудио
  "TikTok для Санты". Рэпер Серега презентовал новогодний клип, а подписчики потребовали от него вернуть сыновей матери. Аудио
Мать герцогини Кембриджской рассказала, какие подарки делала дочери на Рождество
Мать герцогини Кембриджской рассказала, какие подарки делала дочери на Рождество
Семья Джексона выиграла суд против телеканала, который показал фильм "Покидая Неверленд"
Семья Джексона выиграла суд против телеканала, который показал фильм "Покидая Неверленд"
"Каждый видит мир через свою призму". Димопулос прокомментировала заявление Саниной о ее лицемерии
"Каждый видит мир через свою призму". Димопулос прокомментировала заявление Саниной о ее лицемерии
  "Очень вкусно и очень жопорастительно". Полякова показала, как приготовить яблочный тарт татен из дрожжевого теста. Видео
  "Очень вкусно и очень жопорастительно". Полякова показала, как приготовить яблочный тарт татен из дрожжевого теста. Видео
Тина Кароль снялась обнаженной для обложки юбилейного альбома-мюзикла. Фото
Тина Кароль снялась обнаженной для обложки юбилейного альбома-мюзикла. Фото
"Дело нехитрое". Друг Петросяна прокомментировал возможное пополнение в семье юмориста
"Дело нехитрое". Друг Петросяна прокомментировал возможное пополнение в семье юмориста
  "2020-й стал переломным". Известная украинская группа объявила о распаде и презентовала прощальный трек. Аудио
  "2020-й стал переломным". Известная украинская группа объявила о распаде и презентовала прощальный трек. Аудио
"Будете в шоке!" Тренер "Голосу країни" Dorofeeva рассказала о своей команде
"Будете в шоке!" Тренер "Голосу країни" Dorofeeva рассказала о своей команде
Украинские звезды сфотографировались с животными из приюта для социального календаря. Фото
Украинские звезды сфотографировались с животными из приюта для социального календаря. Фото
"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу
"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу
"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия
"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия
"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках
"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках
  "Вы – черти! Увижу снова – будете уволены!" Круз нецензурно отчитал съемочную группу за нарушение санитарных правил. Аудио
  "Вы – черти! Увижу снова – будете уволены!" Круз нецензурно отчитал съемочную группу за нарушение санитарных правил. Аудио
"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу
"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS