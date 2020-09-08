ГОРДОН
 
 
Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ.


все материалы автора

Отравления – новая норма в России. Власть уже не ограничивается снятием оппонентов с выборов – ей важно уничтожить их физически

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Новое отравление, на этот раз – в Новосибирске. Какой-то мужчина ворвался в предвыборный штаб оппозиции, разбил там бутылку с химикатом, сбежал – а члены штаба в итоге попали в больницу с отравлением.

Вот как они описывают свое состояние: "Сейчас стало лучше, но ощущение, будто лицо стекает вниз, примерно как когда обезболивают зуб. Кружится голова, все замедленно, но уже не тошнит".

Когда врачи узнали, что перед ними оппозиционеры, то стали насмехаться и практически отказались помогать или ставить диагноз.

Отравления – новая норма. Химическая атака – реальность. Неспособные победить в честной борьбе власти уже не ограничиваются снятием с выборов: им важно уничтожить оппонентов физически. Но даже в драке они могут нападать только со спины и вдвоем на одного – как на Егора Жукова. Или использовать яд. А если выходят лицом к лицу, то это лицо обязательно будет в маске.

Кстати, напомните: почему нельзя фотографировать судей?..

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, оппозиция, Новосибирск, отравление, Дмитрий Гудков, власть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Кто стоял за подготовкой спецслужб к захвату власти в России
Записки бывшего подполковника КГБ: Кто стоял за подготовкой спецслужб к захвату власти в России G
Владимир ПОПОВ
  Боровой: С Путиным я пересекался один раз. Он тогда был мальчиком, который приносил чай
  Боровой: С Путиным я пересекался один раз. Он тогда был мальчиком, который приносил чай G
Дмитрий ГОРДОН
  Ефремов приговорен к восьми годам колонии. Главное о смертельном ДТП и судебном процессе над актером
  Ефремов приговорен к восьми годам колонии. Главное о смертельном ДТП и судебном процессе над актером G
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Ризатдинова отдала сына в детский сад
Ризатдинова отдала сына в детский сад
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
  Ефросинина: Наркотики – зло, но это меня не остановило
  Ефросинина: Наркотики – зло, но это меня не остановило
Ефремов в СИЗО. Актер поужинал селедкой и пообещал прочитать сотрудникам изолятора поэму Охлобыстина о бане
Ефремов в СИЗО. Актер поужинал селедкой и пообещал прочитать сотрудникам изолятора поэму Охлобыстина о бане
"Побуду сочной". Джамала отказалась худеть после родов
"Побуду сочной". Джамала отказалась худеть после родов
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS