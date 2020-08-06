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Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ.


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В РФ за пять лет раздавили тракторами и сожгли 36 тыс. тонн "санкционной" еды. В стране с 20 млн нищих, где средняя зарплата – дай бог, $500

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Пока я еду в Люблинский суд на приговор "Новому величию", смотрю новости: Россельхознадзор с гордостью (гордостью, мать их!) сообщает, что за пять лет залил отбеливателем, раздавил тракторами, закопал в землю и просто сжег 36 тыс. тонн "санкционной" еды.

В стране с 20 млн нищих (сейчас число, конечно, выросло). В стране, где средняя зарплата – дай бог, $500. Где… Да можно подумать, никто не знает, "где". Все знают – и те, кто давят, сжигают, закапывают, – тем более.

Зато Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства. Однофамилец, случайное совпадение? Нет, родной сын "секретаря совета безопасности", путинского дружка, всюду ищущего врагов и предателей, поехавшего от ненависти к цивилизованному миру.

Сегодня в "Российской газете" у папы с сыном семейный подряд. Один рассказывает про либералов, вызвавших Первую мировую войну, другой – про то, как классно жить с запрещенкой, как рвануло сельское хозяйство. Так рвануло, что в том же Хабаровске помидоры по 600 рублей.

Но все это – только фон. Фон для Люблинского суда, где сегодня с хрустом, со смаком, с чавканьем будут жрать жизни невиновных людей. Это вам не санкционка, это можно. Это – людоедство.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, санкции, сельское хозяйство, Россельхознадзор, Хабаровск, Дмитрий Гудков, Дмитрий Патрушев
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