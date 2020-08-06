Медведев заявил, что если в Беларуси захотят "вылепить из России врага", то последствия будут печальными

Комментируя отношения РФ и Беларуси, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что разные "казусы", происходящие в последнее время, похожи на часть политической технологии.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 5 августа на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что власти Беларуси могут столкнуться с печальными последствиями, если решат "вылепить из России врага". Об этом пишет агентство "РИА Новости".

По его словам, "невозможно отделаться от мысли", что разные "казусы", происходящие в последнее время, – это "часть такой достаточно несложной политической технологии – вылепить образ врага и при помощи образа врага добиться политического результата".

Медведев сказал, что это "вызывает чувство обиды" и последствия "будут печальными".

29 июля власти Беларуси заявили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании "Вагнер".

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК "Вагнер" заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

4 августа президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что задержанные признались в направлении их именно в эту страну. Он призвал Россию перестать врать через средства массовой информации.

"Вы же уже опозорились: сначала Стамбул, затем нет – не Стамбул, Венесуэла, вчера уже позвонили "нет, уже не Венесуэла, сами пока не знаем, куда [должны были лететь боевики]". Мы знаем", – подчеркнул он.

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.