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МИД Украины: Нельзя закрывать глаза на реабилитацию Сталина и цензуру истории в России

Дух Иосифа Сталина необходим нынешнему руководству Кремля для реализации агрессивных имперских планов. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства к годовщине начала Большого террора в СССР.

МИД Украины выступил с заявлением в годовщину начала сталинского террора
МИД Украины выступил с заявлением в годовщину начала сталинского террора
Фото: depositphotos.com

В России активно возрождается культ Иосифа Сталина, а политика исторической памяти направлена на замалчивание, умаление или оправдание преступлений советской власти. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины к годовщине начала Большого террора в СССР.

"Репрессии в духе сталинского НКВД продолжаются и сегодня. Оккупировав Крым и часть Донбасса, Россия проводит на этих территориях массовые репрессии. Убийства, исчезновения людей, аресты, несправедливые суды и жестокие пытки стали там обычным явлением. Жертвой преследований в Крыму стала целая нация – крымские татары, коренной народ полуострова. Эта политика стала продолжением преступления депортации крымскотатарского народа 1944 года", – сказано в заявлении.

Участились случаи политических преследований россиян, которые борются за установление исторической справедливости, отметили в МИД, напомнив о приговоре историку Юрию Дмитриеву, занимавшемуся установлением имен погибших в урочище Сандармох в Карелии.

"Международное сообщество не имеет права закрывать глаза на столь вопиющие нарушения прав человека в России, на сворачивание демократии, реабилитацию Сталина и цензуру истории. Ведь сталинский дух необходим нынешнему руководству Кремля для того, чтобы обеспечить себе неограниченную власть, а также реализовать свои агрессивные планы возрождения российской империи", – подчеркивается в комментарии.

5 августа 1937 года вступило в действие постановление Политбюро ЦК ВКП (б) "Об антисоветских элементах", которое, как признают историки, запустило маховик Большого террора.

Теги: СССР, цензура, МИД Украины, крымские татары, репрессии, Карелия, Юрий Дмитриев
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