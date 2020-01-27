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Хикмет Джавадов
Хикмет Джавадов

Председатель Всеукраинской общественной организации "Объединенная диаспора азербайджанцев Украины".


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Директор департамента МВД Украины, которую якобы из-за армянского происхождения не пустили в Баку, сама отказалась ехать в Азербайджан

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Это очевидная провокация со стороны сил, обеспокоенных растущим уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Украиной. Иначе и не могу назвать сообщение ряда украинских СМИ о том, что якобы "Азербайджан, который был местом проведения официального мероприятия под эгидой Восточного партнерства ЕС, отказал в участии представительнице Украины из-за ее армянского происхождении". Речь, согласно сообщению издания "Европейская правда", идет о директоре департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Украины Мэри Акопян.

По имеющимся у нас данным, семинар "Анализ конфликтов" действительно проходил 13–16 января в Баку. Он был организован Евросоюзом для стран Восточного партнерства. И участники данного семинара остались очень довольны тем, как было организовано мероприятие. Что же касается госпожи Акопян, то она действительно была в числе приглашенных для участия в мероприятии. Азербайджанская сторона дала все гарантии ее безопасности. Но по непонятным для принимающей стороны причинам в самый последний момент сама Акопян отказалась от поездки в Азербайджан.

После чего в украинские СМИ была слита информация, искажающая суть случившегося и создающая предпосылки для спекуляций. Это огорчает нас, представителей азербайджанской диаспоры Украины. Потому, что совершенно очевидно, что заказчиками всего этого информационного вброса являются силы, которых сильно беспокоит очевидное развитие азербайджано-украинских отношений.

Ведь растет товарооборот между нашими странами, крепнут политические контакты между нашими государствами. Достаточно вспомнить, сколь теплым и плодотворным был состоявшийся в декабре прошлого года визит президента Украины Владимира Зеленского в Баку. В его рамках было проведено множество встреч, было подписано множество взаимовыгодных документов, отношения между нашими странами получили новый импульс.

А совсем недавно в Верховной Раде состоялось заседание, в ходе которого был утвержден состав рабочей группы по межпарламентским связям Украина – Азербайджан. В нее вошли 48 украинских депутатов. Сопредседателями рабочей группы стали депутаты Валерий Колюх и Владимир Крейденко. Я был горд и счастлив принять участие в этом заседании, в ходе которого была одобрена моя инициатива о проведении встречи между членами рабочей группы по межпарламентским связям с представителями азербайджанской диаспоры в Украине. Для повышения эффективности деятельности рабочей группы было важно выбрать секретаря со стороны диаспорской организации. Я благодарен всем, поддержавшим кандидатуру выдвинутого мной Ивана Слободяника.

Говорю обо всем этом, дабы показать, насколько сильно развились в последнее время азербайджано-украинские отношения. И именно это, на мой взгляд, беспокоит силы, что раздувают "скандал" в украинских СМИ. Причем авторы этого вброса пытаются представить дело таким образом, будто "дело Акопян" является свидетельством конфликта между Киевом и Баку.

Это, конечно же, не так. Но именно благодаря этому случаю мы в очередной раз увидели "уши" тех, кого так нервирует стремительное развитие отношений между нашими странами. Их потуги тщетны. Азербайджан и Украина будут углублять отношения, поддерживать друг друга в различных международных организациях, в отличие от Армении, которая всегда поддерживала аннексию Россией украинского Крыма.

Источник: Hikmat Javadov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: МВД, Украина, Армения, Азербайджан, Хикмет Джавадов
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