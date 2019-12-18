Президенты Украины и ранее приезжали в Азербайджан. Но визит Зеленского, на мой взгляд, был самый теплый

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Это был знаковый визит. И, на мой взгляд, самый теплый. Да, президенты Украины и ранее совершали визиты в Азербайджан. Более того, три экс-президента Украины регулярно посещают Баку в качестве почетных гостей регулярно проводимого там ежегодного международного форума. Но, пожалуй, впервые я вижу такую теплоту в оформлении официального визита президента Украины в столицу Азербайджана. За что, конечно же, нужно поблагодарить, как принимающую сторону, так и высоких гостей. Приятно было увидеть табло экспоцентра в Баку, на котором были изображены флаги Азербайджана и Украины. Также было приятно, что Владимир Зеленский сфотографировал увиденное и поделился фото на своей странице в Instagram. Супруга президента Украины тоже поделилась фотографией Баку на своей официальной странице в соцсети. Восток – дело тонкое. И тут умеют подмечать и ценить все, в том числе и такие тончайшие нюансы, как проявление гостями уважения к хозяевам.

Уверен, что данный визит украинской президентской четы очень высоко оценен и запомнится в Баку надолго. Азербайджан переживает период своего бурного расцвета. Наша страна по праву называется ведущим государством Южного Кавказа, инициирующим и успешно реализующим самые грандиозные транспортные и экономические проекты. Мы рады всем гостям, но особенно мы рады тем, кто ценит дружбу и понимает наши проблемы, нашу боль. И в этом смысле, конечно же, в нашей стране высоко оценили то, что президент Украины Владимир Зеленский посетил могилы погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к Вечному огню. Герои – не умирают! Эти слова одинаково понятны и близки каждому и в Азербайджане, и в Украине.

"Украина и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ", – заявил Владимир Зеленский. И эти слова были отражением единого, справедливого подхода наших стран к общей проблеме насильственного захвата наших земель. Действительно, Азербайджан многократно демонстрировал поддержку Украине в рамках международных организаций в условиях продолжающейся российской агрессии.

Так, Азербайджан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года. Кроме того, именно Азербайджан внес пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" на 74-ю сессию ГА ООН в сентябре 2019 года. Это пример того, как нужно поддерживать друг друга на международной арене. Перед нами иллюстрация дружбы, взаимного доверия и взаимной поддержки, проверенные годами. Уверен, что после визита президента Зеленского азербайджано-украинские отношения получат новый импульс. Благо, успешно прошел и азербайджано-украинский бизнес-форум.

Кроме того, как справедливо заметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, транспортные коридоры Восток – Запад и Север – Юг, пролегая через территорию нашей страны, уже придают импульс широкому международному сотрудничеству, открывают новые возможности для сотрудничества. Президент Зеленский понимает это. "Наша страна также особо отслеживает проект "Южный газовый коридор". Мы обсудили наш вклад в расширение этого проекта и его доведение до европейских потребителей. В частности, я считаю, что мы – и Украина, и Азербайджан – обладаем невероятным транспортным потенциалом. Мы решили укрепить наши контакты, сотрудничество и в области транспортных и авиационных перевозок. До конца января следующего года мы организуем в Киеве заседание двусторонней межправительственной комиссии", – заявил он в Баку.

Кроме того, в ходе этого визита был подписан протокол о намерении между городом Гянджа и городом Одесса, договор о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между городом Губа и городом Трускавец. Кроме того, соглашение между министерством экономики Азербайджанской Республики и Государственной регуляторной службой Украины о сотрудничестве в области регулирования условий ведения бизнеса, соглашение между особой службой государственной охраны Азербайджанской Республики и администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины об организации линии межгосударственной правительственной связи между Баку и Киевом подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Кроме того, президент Зеленский пригласил азербайджанские компании к активному участию в приватизации в Украине. Не сомневаюсь, что этот призыв в Баку услышали. В целом, я уверен, что мы в начале долгого и успешного пути. Азербайджанская диаспора Украины готова всячески содействовать этому. В этой связи хочу напомнить, что недавно действующие в Украине азербайджанские диаспорные организации были объединены, ныне функционирует Координационный совет азербайджанцев Украины. Для нас одинаково важны успехи как Азербайджана, так и Украины. А в том, что эти успехи не заставят себя ждать, я даже не сомневаюсь. Особенно учитывая невероятно позитивные итоги визита президента Зеленского в Баку.

Источник: "ГОРДОН"